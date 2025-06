Miami-Dade reactivará cámaras que multan a conductores en zonas escolares

A partir de este viernes, las autoridades del condado Miami-Dade volverán a activar las cámaras de velocidad en zonas escolares, incluso aunque las clases regulares ya hayan terminado.

“Les queremos informar que las de red speed en zonas escolares estarán funcionando durante el verano para las escuelas que están en clases de summer”, explicó Joseph Peguero, vocero de la policía del Sheriff de Miami-Dade.

Esto significa que si usted conduce con prisa o no presta atención a los límites de velocidad en zonas escolares, podría recibir una multa de $100 en este tiempo de vacaciones de verano.

La medida ha generado reacciones encontradas entre los conductores. “No me parece correcto porque si ahora mismo no estamos en tiempo de escuela, no lo veo indicado, no lo veo correcto”, comentó Dinora, una automovilista.

Según las autoridades, la aplicación solo será válida en las escuelas con campamentos de verano, y el sistema funcionará unos 30 minutos antes de que comiencen las actividades escolares y 30 minutos después de que terminen.

“No estarán dando multas todos los días, solo los días que la escuela esté abierta”, aclaró Peguero.

Otros residentes consultados pidieron mayor flexibilidad con las sanciones. “Estoy de acuerdo, pero tampoco abusar ... tratar de resolver el problema, de darle una oportunidad, una advertencia la primera vez”, dijo Marlene Chao, otra conductora.

Sin embargo, las cámaras no dan advertencias. Si un vehículo supera por más de 10 MPH el límite publicado en la zona escolar, el sistema emite una infracción automática.

“La infracción será dada al dueño del vehículo. Si se lo presta a un familiar o a un amigo, usted es quien va a recibir la multa, que sería de 100 dólares”, reiteró el vocero policial.

Algunos ciudadanos ya han sentido el impacto de estas multas. “En mi propio caso, a mi hija en un mes le pusieron 4 tickets antes de terminar la escuela. De 100 dólares cada uno”, comentó una madre.

Pese a las críticas, hay quienes defienden la medida como una herramienta para proteger la vida de los menores. “Es importante porque ese lugar es un lugar donde hay que cuidar a los niños y protegerlos”, opinó otra residente.

Dado que la lista de escuelas con campamentos de verano es extensa, las autoridades recomiendan respetar siempre los límites de velocidad en zonas escolares, sin importar la época del año.