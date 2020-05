Miami Dade: planes de reapertura de restaurantes

EL condado Miami Dade tiene como meta comenzar a abrir la economía el próximo 18 de mayo. Para eso han estado trabajando juntos varios equipos de oficiales electos, expertos médicos y miembros del sector privado.

Cada equipo dedicado a un sector distinto. Advierten que la reapertura vendrá con muchas reglas y limitaciones para evitar contagios y que los negocios tengan que cerrar de nuevo

Valls, dueño del restaurante Versailles dice que estas medidas no significan que la gente no pueda “venir 12 personas y sentarse en 3 mesas de 4 pero van a estar mínimo a 6 pies de distancia…Todos los empleados incluyendo los meseros tendrán que utilizar mascarillas. Los clientes tambien, hasta el momento que se sientan en la mesa". Valls nos explica que hay reglamentos en los cuales los expertos médicos insistieron.

“Ellos fueron bastante fuerte limitaron mucho lo que se podía o no poder hacer cosas como las cartas, no limpios y sucios, no, de papel y desechable. Las máscaras en la cocina que hace mucho calor lo exigieron, tiene que haberlas”.

Para algunos restaurantes facilitaran las mesas al aire libre cambiando la licencia para operar bajo ciertas regulaciones.

Por ahora el gobernador a limitado la capacidad de todo resultante que reabra en la Florida al 25% de su capacidad regular.

La oficina de la alcaldía nos dijo esta tarde que el 18 de mayo sigue siendo una meta y aún no han definido exactamente cuales son los negocios que podrán abrir.