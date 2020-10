Miami-Dade iniciará el toque de queda a partir de la medianoche

Los funcionarios del condado de Miami-Dade anunciaron que el toque de queda se trasladaría a la medianoche a partir de este lunes por la noche.

En una orden ejecutiva firmada por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, el toque de queda del condado se hará cumplir entre las 12 a.m. y las 6 a.m. Durante ese tiempo, no se permite que ninguna persona deambule por las calles del condado, además de las autoridades, trabajadores de la salud o los medios de comunicación.

La ciudad de Miami Beach anunció que también había movido su toque de queda a la medianoche a partir del lunes por la noche.

En un comunicado, los funcionarios de la ciudad dijeron que los restaurantes se verían obligados a cerrar las comidas en su interior, pero aún podrían brindar servicios de comida para llevar o entregar.

La semana pasada, la ciudad de Miami movió su toque de queda a la medianoche y al mismo tiempo flexibilizó algunas de sus restricciones a los restaurantes.

Las nuevas pautas permitieron que los restaurantes operaran al 100% de su capacidad siempre que las mesas se mantuvieran a seis pies de distancia y la capacidad de la mesa se limitara a 10 personas.