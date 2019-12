Miami-Dade evalúa iniciar clases más tarde en sus escuelas

Los estudiantes en Miami-Dade podrían dormir un poco más a partir del próximo año escolar, si avanza la propuesta de iniciar clases a las 8:00 a.m., tal como lo está debatiendo la Junta Escolar del condado.

El superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho tuiteó el miércoles por la noche que el distrito aprobó el proceso de considerar horarios de inicio posteriores que comienzan en el año escolar 2020-21. Carvalho dijo que se está recopilando información en este momento sobre posibles movimientos antes de continuar el proceso.

"Llevamos años oyendo sobre los efectos negativos de la falta de sueño de nuestros estudiantes”, dijo el superintendente Carvalho, de acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS).

"Es hora de que analicemos cuidadosamente este asunto y encontremos una solución que este alineada a la investigación y las ciencias sobre el ciclo natural de sueño de los adolescentes, para que todos los estudiantes lleguen a la escuela listos para aprender. Un cambio en el horario también puede traer una expansión en los programas de opción y millones de dólares en ahorros. Vamos a explorar todas las opciones en la manera de involucrar a todos los interesados en la comunidad con conversaciones fuertes y transparentes para asegurar que tengamos una comunidad bien informada al reconocer que algunos cambios pueden impactar significativamente a las familias y empleados”, remarcó.

Según la nota de prensa, debido a las conversaciones durante reuniones de la Junta y una propuesta presentada por el miembro de la Junta Escolar, Martin Karp y aprobada por la misma, se lanzó una iniciativa para explorar un horario nuevo. El Distrito creo un piloto en algunas escuelas para participar en una entrada más tarde y explorar de forma limitada, la posibilidad académica y financiera de ofrecer horarios de comienzo más tarde para los estudiantes de secundaria. Los hallazgos iniciales indicaron una mayor energía y atención de los estudiantes participantes.

Actualmente, el horario de inicio escuelas públicas del condado se extiende desde las 7:20 a.m. para las escuelas secundarias, hasta las 9:10 a.m. para las escuelas intermedias. Las escuelas primarias tienen dos horarios de inicio: 8:20 a.m. para el PreKindergarten y primer grado y 8:35 a.m. para las escuelas primarias y centros de Kindergarten a 8º grado.

Las posibles alternativas del horario escolar incluirán opciones para comenzar todos los niveles de grado no antes de las 8:00 a.m. y permitir operaciones ampliadas de transporte.

El personal del distrito ha solicitado comentarios a través de pequeños grupos de diálogo entre padres de familia, líderes escolares y maestros sobre alternativas factibles. Se solicitarán más aportes de varios grupos de partes interesadas a través de diversos medios, que incluyen encuestas, grupos de diálogo adicionales y reuniones de participación comunitaria.

Según la oficina de prensa de M-DCPS, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) recomienda que las escuelas intermedias y secundarias comiencen no antes de las 8:30 a.m