Miami-Dade elimina el fluoruro del agua potable: una decisión que genera controversia

En un debate que ha despertado opiniones encontradas, la Comisión de Miami-Dade aprobó la eliminación del fluoruro en el agua potable del condado. A pesar de la oposición de algunos sectores, la medida fue aprobada y deberá implementarse en un plazo de 30 días.

La iniciativa, propuesta por el comisionado Roberto González, sostiene que la exposición al fluoruro en productos de consumo diario, como la pasta de dientes y el enjuague bucal, hace innecesario su uso en el suministro de agua. "Desde 1945 se ha añadido fluoruro al agua, pero hemos evolucionado y ahora lo encontramos en muchos otros productos. Es momento de dar a los ciudadanos la libertad de decidir si lo consumen o no", argumentó González.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

La decisión no estuvo exenta de resistencia. La comisionada Rebeca Sosa intentó posponer la votación, alegando que no se había dado suficiente espacio a opiniones contrarias dentro del debate. Su propuesta, sin embargo, no prosperó y el tema se resolvió en la sesión programada.

Uno de los principales defensores de la eliminación del fluoruro fue el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, quien reiteró su preocupación por estudios que asocian niveles elevados de fluoruro con posibles afectaciones al coeficiente intelectual infantil. Estos estudios, en su mayoría internacionales, han sido objeto de discusión en la comunidad científica.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Sin embargo, otros expertos han advertido sobre los efectos negativos que podría traer esta medida. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, defendió el uso del fluoruro, argumentando que su aplicación está respaldada por la ciencia y que los niveles utilizados en el condado son seguros. "El fluoruro ha sido ampliamente estudiado y aprobado por las autoridades de salud, y su eliminación podría afectar la salud dental de la población", declaró.

La preocupación también se extiende a la comunidad odontológica. La doctora Liset Pérez, del Dental Care Group en Aventura, advirtió que la medida podría provocar un incremento en los casos de caries dentales, especialmente en sectores de bajos recursos que dependen del agua fluorada para su salud bucal.

Con esta decisión, Miami-Dade se une a otras municipalidades de Florida que han optado por eliminar el fluoruro en el agua potable. No obstante, el debate podría continuar, ya que la alcaldesa Levine Cava tiene la posibilidad de vetar la medida antes de su aplicación definitiva. La controversia está lejos de resolverse y la salud pública sigue en el centro de la discusión.