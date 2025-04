Miami-Dade abre nuevas opciones de programas Magnet en escuelas del condado

Las Escuelas Públicas del condado Miami-Dade (Miami-Dade County Public Schools, M-DCPS) anunciaron que están disponibles nuevas opciones para los interesados en el programa Magnet desde el pasado 15 de abril.

Los padres de familia pueden hacer su solicitud para obtener un cupo en las escuelas Magnet para el próximo curso escolar. Este período estará abierto hasta agotarse la disponibilidad o hasta el comienzo del curso escolar 2025-2026.

Las solicitudes de matrícula para el programa deben realizarse en línea a través del sitio web para padres dadeschools.net. Los cupos serán asignados por orden de llegada.

Los padres de familia con estudiantes que actualmente se encuentran en lista de espera para el programa Magnet, y que ya hayan hecho su solicitud, mantendrán su puesto en la lista, aun si desean explorar programas adicionales durante este período especial de solicitud.

Los nuevos programas de Magnet aprobados para 2025-2026 son los siguientes:

• RITMO en la escuela Leisure City K-8 Center

Un programa nuevo y dinámico que explora ritmos, inspiración, tradición, música y orígenes (Rhythms, Inspiration, Tradition, Music, and Origins, RITMO) con enfoque en la música.

• Medios de Comunicación en la escuela Dr. Rolando Espinosa K-8 Center

El primer programa Magnet en Doral, que ofrece la oportunidad para que estudiantes de kindergarten a octavo grado exploren el mundo de los medios de comunicación, la producción audiovisual, el periodismo, la narración de historias y la oratoria, en el corazón del centro de medios de comunicación del Doral.

• Iovine and Young Center para la innovación y el emprendimiento en la secundaria Miami Edison Senior High

Un programa que lleva la innovación a la educación, inspirado en el modelo de la academia Iovine and Young Academy de University of Southern California. Este programa interdisciplinario, basado en proyectos de secundaria, combina la tecnología, el emprendimiento y el diseño. Este programa es posible gracias a la asociación con empresarios, productores musicales y co-fundadores de la marca Beats, Jimmy Iovine y Andre “Dr. Dre” Young.

La experiencia educativa de las escuelas Magnet son más innovadoras y con temáticas más específicas para los niños del condado Miami-Dade. Las escuelas Magnet ofrecen programas para los grados Pre-K al 12 enfocadas en los intereses y las habilidades de los niños.

Las temáticas que se desarrollan en las escuelas Magnet abarcan las siguientes áreas:

• Arte & Multimedia

• Negocios & Finanzas

• Primera infancia & educación

• Bellas Artes

• Ciencias de la salud

• Tecnología de la información y diseño digital

• Estudios Internacionales y Avanzados

• Aprendizaje On-Demand

• Servicio Público

• Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

• Comercio e Industria

En miamimagnets.org puede conseguir más información y ver las opciones que puedan adaptarse a su hijo.