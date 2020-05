Miami Beach se alista para iniciar primera fase de reapertura

Los residentes de Miami Beach quieren dejar atrás de una vez por todas, los negocios cerrados, playa y calles vacías, toque de queda y libertades a media, la ciudad turística por excelencia, sostienen, merece el rostro alegre de siempre.

La reapertura gradual de Miami Beach iniciará el miércoles 20 de mayo, en ciertos establecimientos minoristas y comerciales, incluidas tiendas minoristas, negocios de aseo personal, oficinas y museos, sujeto a los requisitos de distanciamiento social

Gustavo Nieves, residente Miami Beach cree que es una oportunidad para los comerciantes, "tener nuevamente ingresos a sus arcas porque vivimos en un momento que estamos muy ajustados, la necesidad es tan grande”

Desde este fin de semana, Ocean Drive en South Beach estará cerrado al tráfico indefinidamente, la idea, es dar más espacio a los peatones y ciclistas, además permitirá que los restaurantes y cafetines amplíen los asientos al aire libre cuando vuelvan a abrir el 27 de mayo.

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, explicó que buscan asegurar que los 800 restaurantes estarán listos para la reapertura.

“Me parece muy bien porque necesitamos salir a caminar, distraernos para no caer en ansiedad o depresión, mientras nos cubramos bien y mantengamos nuestra distancia está bien”, dice Cynthia Medina, turista.

"Nosotros tenemos el derecho de salir como seres humanos, mientras nosotros tomemos las precauciones necesarias todo está bien”, señala Marlon Media, otro turista que se encontraba por Miami-Dade.

Entretanto, el condado Miami-Dade prepara su reapertura económica para el próximo lunes 18 de mayo, todo dependerá de la preparación a tiempo de los negocios.

Teresa Perez, una residente de Miami-Dade no se siente segura todavía para ir a sentarse a un restaurante. “Podemos pedir por la ventanilla, todavía no estoy segura con los restaurantes, no en un 100%, en un 80”.

Misael Garcia, en cambio, tiene otra opinión. “Hemos ido a Home Depot a Walmart, a todas la tiendas, por qué no ir a un restaurante”

Algunas ciudades como Miami, Hialeah y Miami Gardens comenzaran la reapertura el próximo miércoles, con las tiendas y los salones de belleza.

El éxito de la reapertura económica de algunas ciudades depende en gran manera de la reacción de los clientes, hoy la gran pregunta es…acudirán o no a los negocios a pesar del peligro que aún representa el COVID-19 ?, la respuesta en los próximos días.