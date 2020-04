Miami Beach reabrirá parques y algunos espacios recreativos

La ciudad de Miami Beach anunció la reapertura de numerosos parques e instalaciones recreativas bajo estrictas pautas de distanciamiento social y vigilancia.

Miami Beach publicó una declaración de medidas de emergencia, vigente a partir del miércoles 29 de abril de 2020, en la cual especifica las instalaciones que se reabrirán y que están sujetas a los lineamientos que ya dio el condado de Miami-Dade.

Parques abiertos, instalaciones recreativas, incluida la pista de Flamingo Park, centros de bateo en North Shore Park, las canchas de tenis del vecindario y otras áreas serán reabiertas a partir de este miércoles.

En este enlace puede revisar la lista de espacios abiertos y las restricciones y normas que regirán a partir de este miércoles 29.

Las horas de operación de cualquier instalación de parques y recreación son las siguientes:

Horario del parque: 7 a.m. a 7 p.m.

Horario de la rampa para botes: 6 a.m. a 8 p.m.

Horario del campo de golf: 7 a.m. a 8 p.m.

Horario del centro de tenis: 7:30 a.m. a 7 p.m.

Los estacionamientos municipales ubicados en los parques de la ciudad estarán restringidos a los residentes de Miami Beach que estén registrados en el programa de estacionamiento residencial de la ciudad.

Solo los residentes acudieron desde este lunes en la tarde a las turísticas playas de la localidad del sur de Florida

Las siguientes instalaciones permanecerán cerradas:

- Beach View Park, 5301 Collins Avenue

- Collins Canal Park, 2100 Washington Avenue

- Pride Park, 1800 Centro de convenciones Drive

- Scott Rakow Youth Center, 2700 Sheridan Avenue

- 20 Street Pocket Park, 2001 North Bay Road

- Indian Beach Park, 4621 Collins Avenue

- Parque LaGorce, 6421 Alton Road

- 82 Street Skate Park, 8200 Collins Avenue

- 35 Street / Pancoast Park, 13 35 Street

- Parque para perros de Washington, 225 Washington Avenue

- Anexo del parque Washington, calle 210 2



Todos los baños del parque permanecerán cerrados, excepto los baños en los campos de golf y centros de tenis

Si bien las playas de la ciudad seguirán cerradas os paseos de la bahía permanecerán abiertos. El uso de los paseos por la playa y los paseos por la bahía de la ciudad se limita a los peatones solo antes de las 9 a.m. y después de las 5 p.m. cada día.

Las cubiertas faciales se deben usar en el paseo marítimo y en el paseo marítimo, excepto por niños menores de 2 años, personas que tienen problemas para respirar debido a una afección preexistente crónica o personas que realizan actividades físicas o ejercicio extenuantes.

Cualquier violación de estas medidas de emergencia someterá a las personas a la posibilidad de arresto y enjuiciamiento penal.