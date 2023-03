Miami Beach pondrá límites durante las próximas vacaciones de primavera

Miami Beach impone límites para las vacaciones de primavera del año que viene.

“No queremos el delito en nuestra ciudad”, dice el comisionado Alex Fernández.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Aprobaron, en parte, la propuesta del comisionado Alex Fernández. El debate en la comisión fue extenso y con diferentes ideas, pero todos están de acuerdo en ponerle fin al caos, la violencia armada y los asesinatos como sucede desde 2021, cada año, en Spring Break.

Para 2024 las autoridades de Miami Beach tienen un mensaje contundente.

“Vamos a tener un toque de queda, vamos a tener restricción en la venta de bebidas alcohólicas”.

Los recientes asesinatos en la playa, durante esta vacaciones de primavera fueron determinantes para que los comisionados avancen en una propuesta de Alex Fernández.

“No podemos permitir que siga regresando a nuestra ciudad esta cantidad de personas que se apoderan de las calles, no respetan las leyes, no respetan a la policía, y no respetan la vida de un inocente”.

El proyecto contempla un toque de queda permanente durante Spring Break, restringir la venta de alcohol, pero lo que no aprobaron son los horarios de los negocios; limitarlo también. Propuesta de gran desafío para el alcalde de la ciudad.

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, dice:

“El problema es que tenemos casi una milla de paseo público, con negocios a un lado y playa en el otro. Debemos encontrar la manera de despejar el área”.

El trasfondo de esta propuesta nos contó el comisionado Fernández, es generar un ambiente incómodo para los visitantes que llegan con ánimo agresivo; pero el comisionado Steven Meiner consideraba algo más.

“Necesitamos un perímetro seguro o detectores de metales para controlar que las armas ilegales no entren. El Ultra lo hace, por ejemplo, y funciona”.

Este año, algunas opiniones por la restricción a la venta de alcohol, en licorerías, tuvo críticas por parte de los visitantes.

“Sea más temprano o sea más tarde, el que tenga los medios, ya sea en un restaurante o en otra parte va a adquirir el alcohol para eso”, dice un turista.

Del impacto económico también se habló. Más temprano, el comisionado Fernández nos había dicho que se reunió con comerciantes de Miami Beach y estuvieron de acuerdo en implementar estas medidas y comunicarlas con tiempo para que los negocios tengan todo un año para prepararse cuando llegue ese momento.