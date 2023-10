Miami Beach permitirá encarcelar a desamparados que no acepten un albergue

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach votó a favor de permitir que la policía arreste a personas sin hogar que se encuentren durmiendo al aire libre y se nieguen a ir a un refugio.

Anteriormente, la ciudad tenía una prohibición de dormir al aire libre, pero esa ordenanza exigía que la policía emitiera una advertencia antes de realizar un arresto.

La nueva ordenanza, que fue aprobada con una votación de cuatro a tres, elimina el requisito de una advertencia.

Los comisionados presentaron el tema por primera vez en septiembre, donde enfrentó muchas objeciones. Algunos incluso argumentaron que la ordenanza criminaliza la falta de vivienda.

"Arrestar a la gente por no tener hogar no es la solución", dijo el comisionado de Miami Beach, Ricky Arriola. "Crear una nueva categoría de delito, que sea básicamente la categoría de personas sin hogar, no es la solución".

Pero los partidarios de la ordenanza dicen que proporciona una solución a la crisis de personas sin hogar en la ciudad.

"La peor calificación que nos dan nuestros residentes, y creo que fueron dos encuestas seguidas, fue en el tema de las personas sin hogar", dijo el comisionado de Miami Beach, Steven Meiner. "La forma en que tratamos a las personas sin hogar es que la gente ve y piensa que afecta negativamente su calidad de vida. Es lo que más nos critican y creo que es un paso en la dirección correcta abordar eso".

La legislación entrará en vigor dentro de los próximos 10 días.

Kristen Rosen González, comisionada de Miami Beach, había argumentado en septiembre que se trata de una medida que busca dar seguridad. "Queremos seguridad para nuestros residentes, para los niños que viven en la ciudad que quieren ir a jugar en un parque".

"Despertamos a las personas que están durmiendo en la calle, en parques y les ofrecemos un lugar donde dormir, pero no lo quieren, porque no pueden beber, ni hacer todo lo que hacen allí al aire libre, como tener e involucrarse en actos sexuales en público", apuntó la comisionada Kristen Rosen González.

Pero algunos se oponen a la ordenanza que podría llevar a los desamparados a la cárcel por 60 días.

Johnathan Gartrelle, de la organización Yaya Por Vida, había señalado en septiembre que "lo que estas personas necesitan es vivienda asequible, un lugar donde vivir, más que dormir, necesitan trabajo con un salario. Es erróneo esto de 'ven conmigo a un albergue y si no te meto en la cárcel'".