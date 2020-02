Miami Beach implementa medidas para evitar incidentes en Spring Break

Los bares y clubs en Ocean Drive entre las calles 5 y 16 incluyendo partes de la calle Washington y Española Way dejarían de vender bebidas alcohólicas a las 3 de la mañana durante un periodo de 17 días, comenzando el primer viernes de marzo.

Así lo determinó la mayoría de la comisión de la ciudad y aprobó en primera instancia la medida. Muchos residentes están de acuerdo con la propuesta.

“Cuando vienen se vuelven locos, no tienen nigun parámetro no siguen las reglas destruyen todo, el tráfico se vuelve horrible si ellos se portaran bien no hubiera que poner ninguna restricción”, dijo Milena León, residente de Miami Beach.

Pero para los empresarios es una preocupación. “La gente está pagando 400 y 600 dólares por una habitación de hotel y quiere tener la experiencia complete”, asegura Cecy Velázco, dueña de una asociación de negocios en Ocean Drive.

Residentes, empleados de restaurantes y oficiales fueron testigos del caos durante este fin de semana.

“Tiene lo que se dice un “sunset provition” así que es para este año solamente, no en el futuro”, explica Mikel Góngora, comisionado de Miami Beach.

El alcalde de Miami Beach impulsó la propuesta, según dijo, para disminuir los actos criminales en la ciudad.