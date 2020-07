Miami Beach advierte que tendrá mano dura contra quienes violen restricciones

Con una carta enviada a la comisión de Miami Beach, el administrador de la ciudad pidió que el Departamento de Policía instruya las medidas para controlar el comportamiento de los visitantes a la playa.

"Nos tenemos que poner serios y fuertes. Hay personas que vienen a Ocean Drive que no solo no usan la mascarilla, sino que están peleando y actuando como criminales. Y esto no es aceptable", afirma el comisionado de Miami Beach, Michael Góngora.

Además se deberán respetar de manera estricta las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19.

La orden de emergencia empezará a regir desde el lunes 20 de julio, aunque la policía reforzará su presencia en las calles desde el próximo fin de semana.

"Es la ley ahora, no hay opción. La última cosa que queremos hacer es poner a una persona en la cárcel. Eso trae otros problemas. Pueden venir a disfrutar pero que lo hagan responsablemente", advirtió Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach.

Para Juliana Gallo, comerciante de Miami Beach, la situación suele tornarse un poco más peligrosa en las noches cuando "se ponen un poquito mas agresivos porque están tomados".

El comerciante Francisco Tortosa dice que ya no sabe qué hacer ya que por los últimos hechos violentos nadie entra a su negocio. De seguir la misma situación deberá liquidar todo y cerrar.

La ciudad de Miami Beach decidió el martes prohibir todos los alquileres temporales, con vigencia desde este jueves 16 de julio.

Algo más sobre este último punto: serán canceladas todas las reservas de alquileres que ya se habían hecho por vacaciones, y esto permanecerá así hasta nuevo aviso.