Miami Beach advierte a vacacionistas sobre el costo del estacionamiento y de conducir bajo los efectos del alcohol

Miami Beach tiene un mensaje para los que pasan sus vacaciones de primavera: elegir pasar sus vacaciones en la ciudad será una experiencia llena de drama, pero no de diversión.

En su campaña de seguimiento "Miami Beach Is Breaking Up With Spring Break", la ciudad lanzó el martes "Spring Break Reality Check", un avance de 1 minuto y 30 segundos de un reality show falso en el que un grupo de jóvenes decididos a divertirse vuelven a la realidad gracias a The Rules of Miami Beach.

Las consecuencias son claras: el comportamiento rebelde e ilegal tendrá repercusiones inmediatas y costosas.

"En consonancia con las vacaciones de primavera del año pasado, Miami Beach volverá a imponer medidas duras en marzo para reforzar el mensaje de que la ciudad no está interesada en ser un destino de fiesta para las vacaciones de primavera", dijo la ciudad en su sitio web. "No se tolerarán multitudes desordenadas, comportamientos ilegales ni violencia".

Miami Beach se puso creativa con su insistencia en que se harán cumplir las reglas durante todo el año y se implementarán medidas más estrictas durante los fines de semana "que se espera que generen las mayores multitudes de vacaciones de primavera este año". Esos son del 13 al 16 y del 20 al 23 de marzo.

Incluyen:

Cerrar los estacionamientos techados y los lotes al aire libre al sur de la calle 23

Una tarifa fija de estacionamiento de $100 para los visitantes en el estacionamiento Sunset Harbour en la calle 19 y Bay Road (G10) y el estacionamiento en la calle 42 entre las avenidas Royal Palm y Sheridan (G6).

Un puesto de control de sobriedad por conducir bajo los efectos del alcohol a lo largo de la cuadra 400 de la calle 5 a partir de las 7 p. m.

Suspensión de los negocios que alquilan o arriendan carros de golf, vehículos de baja velocidad, motos (es decir, tirachinas), scooters motorizados, ciclomotores y más

Ocean Drive solo estará abierto a vehículos a través de la calle 13 con una salida en la calle 5

Duplicación de la tarifa de remolque para no residentes a $516 para aquellos remolcados en South Beach

Puntos de control de seguridad para garantizar que no se traigan artículos prohibidos a la playa en las entradas de Ocean Drive.

El plan de tráfico para las vacaciones de primavera de 2025 compartido por Miami Beach

Pero las medidas de alto impacto se mantendrán vigentes por más tiempo, de jueves a domingo durante el primer fin de semana (del 27 de febrero al 2 de marzo), segundo fin de semana (del 6 al 9 de marzo) y quinto fin de semana (del 27 al 30 de marzo) de marzo. Véalas todas aquí.

Además, se recuerda a los turistas que "muchos alquileres a corto plazo, incluidos los comprados en Airbnb y VRBO, reservados por un período de tiempo de menos de seis meses y un día son ilegales en la ciudad de Miami Beach. Las multas varían de $1,000 por día/por infracción por la primera infracción a $5,000 por día/por infracción por infracciones reiteradas".

Cierres de carreteras en Miami Beach durante las vacaciones de primavera de 2025

De jueves a domingo en marzo:

El Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) implementará un plan de tráfico a partir de las 6 p. m. de jueves a domingo para reducir los impactos del tráfico en los vecindarios de South of Fifth (SoFi), West Avenue y Flamingo Park.

Los automovilistas pueden acceder al vecindario SoFi a través de Alton Road, Washington Avenue y Collins Avenue.

Solo se puede acceder al vecindario Flamingo Park a través de Alton Road.

Se aplicarán restricciones de acceso locales en algunas calles de la ciudad para limitar el tráfico y mejorar la movilidad de los residentes y los clientes comerciales

Además, del jueves 6 de marzo al domingo 9 de marzo; del jueves 13 de marzo al domingo 16 de marzo; y del jueves 20 de marzo al domingo 23 de marzo.