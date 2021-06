Miami acogerá mayor evento sobre bitcóin en la historia de las criptomonedas

La moneda virtual de mayor valor del mercado, el bitcóin, surgida en 2009, es la protagonista de la conferencia Bitcoin 2021 que se celebrará este 4 y 5 de junio en Miami para analizar los últimos avances técnicos en el mundo de las criptomonedas y el nuevo paradigma de la libertad financiera.

Pese al vacío normativo y las dudas que persisten sobre su estatus legal, las criptomonedas (más de cuatro mil en todo el mundo) van asentándose en la nueva economía digital global para realizar intercambios.

Y la cita Bitcoin 2021 este año en Miami se presenta como el "mayor evento en la historia del bitcóin" con ponentes como el excongresista Ron Paul, quien expondrá por qué el "Bitcóin es libertad"; la senadora Cynthia Lummis, favorable al bitcóin; el gerente general de MicroStrategy, Michael Saylor, y el consejero delegado de Twitter y cofundador de la firma de pagos digitales estadounidense Square, Jack Dorsey.

También participarán Tony Hawk, considerado el mejor skater de la historia, además de empresario y filántropo, y el criptógrafo, jurista e informático Nick Szabo, quién participará en el panel "La historia del dinero".

LIBERTAD FINANCIERA Y DESCENTRALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Se espera que unas 50.000 personas lleguen a Miami para asistir a este encuentro sobre criptomonedas y tecnología digital que "celebra la mayor descentralización tecnológica del mundo" y busca "promover la libertad financiera (...) y mejorar la sociedad en su conjunto", resaltaron los organizadores del evento.

Si estás buscando invertir en la nueva forma de pago conocida como criptomoneda, presta atención pues los estafadores están engañando a muchos consumidores diciéndoles que están vendiendo la nueva moneda con el fin de robarles su información y dinero. La comisión federal de comercio está alertando de estafas circulando en las redes sociales, donde se aprovechan que el tema es nuevo y las personas sin experiencia en inversiones están dispuestas a jugársela. Cristina Miranda, portavoz del FTC, recomienda no “responder a nadie a través de Instagram, Facebook, Twitter. Invertir dinero es algo serio y requiere tiempo para investigar si la compañía o persona ofreciendo inversión de dinero es legítimo ... si empieces una transacción en un sitio con un individuo y de momento dicen vamos a pasar Off Line hablar fuera de esta plataforma esto es una señal bastante grande que estás lidiando con alguien o es de una esas compañías o es un estafador”. Miranda de la FTC dice que es importante investigar cuidadosamente una compañía que ofrece inversiones y huir si te están garantizando el éxito ya que eso es imposible. Si has sido estafado puedes denunciarlo en www.reportefraude.ftc.gov.

En su página web, la conferencia destaca que este "multifacético" grupo de oradores comparten una cosa en común: "El trabajo que hacen todos los días está dando forma al futuro del bitcóin", allanando el camino para las criptomonedas" y la tecnología en la que está montada, la denominada "blockchain", una red descentralizada de pagos sin bancos ni Gobiernos para el intercambio de la moneda virtual.

Para los expertos, lo verdaderamente revolucionario no es tanto la moneda virtual como la tecnología "blockchain" en que está montada para mover las transacciones, la base de datos por bloques de información.

Programada inicialmente en la ciudad de Los Ángeles, las preocupaciones por las restricciones impuestas en California a causa de la pandemia hicieron que los responsables de la conferencia trasladaran el evento de este año a Miami, mucho más permisiva y laxa en cuanto a la normativa contra el COVID-19.

La conferencia de dos días, transmitida también en directo por Internet, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Mana, ubicado en el barrio artístico de Wynwood de Miami, una ciudad que se ha ido consolidando además como un importante centro tecnológico y financiero en los últimos años.

MIAMI, UN CLIMA FAVORABLE AL BITCÓIN

El alcalde de Miami, Francis Suárez, que participará en la conferencia y se muestra favorable a las criptomonedas, ha realizado desde 2020 una fuerte apuesta para incentivar a firmas financieras y tecnológicas de alto perfil y que hagan de esta urbe su hogar permanente.

"La acogida de la mudanza a Miami fue excelente en Estados Unidos y en todo el mundo. Comenzamos a vender boletos como pan caliente. Todo el mundo estaba emocionado por la oportunidad de hacer algo en persona de nuevo", dijo John Riggins, uno de los responsables de la conferencia, al diario The Miami Herald.

Cada vez se cotiza más y su valor roza los $60,000.

Una opción pionera en Miami es la que ofrece desde abril pasado el club nocturno E11even, donde sus clientes pueden pagar la cuenta ahora con criptomonedas, lo que lo convierte en el primero de su tamaño en Estados Unidos que lo hace.

Los organizadores de la conferencia aceptan el pago de las entradas en bitcoines (BTC), la criptomoneda más popular, y en dinero FIAT, controlado por los bancos centrales.