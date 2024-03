Revelan los mensajes de texto entre el entrenador acusado de agresión sexual y sus estudiantes

MIAMI, Florida - Los mensajes de texto publicados el lunes revelan conversaciones inquietantes entre un entrenador de gimnasia de Key Biscayne y estudiantes menores de edad a quienes se le acusa de agredir sexualmente.

Óscar Olea, de 38 años, se entregó a las autoridades y fue arrestado el miércoles 28 de febrero por dos cargos de agresión sexual, luego de una larga investigación sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a dos de sus estudiantes que tenían alrededor de 14 años en ese momento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En una audiencia el jueves pasado, la jueza de Miami-Dade Mindy Glazer encontró causa probable y ordenó que Olea permaneciera recluido sin derecho a fianza.

Óscar Olea comparece ante el tribunal de fianzas el 29 de febrero de 2024.

La audiencia del lunes se reprogramó para el martes, pero el juez ordenó que se revelaran nuevas pruebas, que incluían una cadena de impactantes mensajes de texto entre Olea y sus alumnas menores de edad.

Un mensaje muestra a la menor diciéndole a Olea que podría estar embarazada. El entrenador expresó que quería que ella se hiciera una prueba y que si estaba embarazada tendría que faltar a la escuela o al trabajo para poder ir a una clínica de abortos.

Mensajes de texto entre Óscar Olea y su alumno menor de edad allá por 2011.

En una declaración jurada obtenida por NBC6, una de las víctimas, que ahora tiene 30 años, dijo a los detectives que tenía 10 años cuando se convirtió en estudiante de gimnasia de Olea. Cuando ella tenía 14 años y Olea 22, dijo que él comenzó a hacerse amigo de ella y a presentarse como un "hermano mayor" y le dijo que tenían una "relación de hermano-hermana", según la declaración jurada.

Según otra declaración jurada, una segunda víctima, que ahora tiene unos 20 años, se presentó ante la policía en enero y les dijo que Olea abusó de ella cuando ella tenía 14 años y él 26.

Olea también se hizo amiga de esta víctima, quien dijo que se presentaba a sí mismo como una figura de padre, hermano mayor y amigo en su vida, dijo la policía.

Los mensajes de texto difundidos el lunes confirman que Olea se describió a sí mismo como un hermano o modelo a seguir para las víctimas.

Mensajes de texto entre Óscar Olea y su estudiante menor de edad.

Una de las víctimas dijo a los detectives que, dado que fue acosada y sus padres se estaban divorciando en ese momento, sentía que Olea era la única que "la hacía sentir amada y valorada".

Otros mensajes mostraban a Olea solicitando y enviando fotos desnudo, e incluso le envió a una víctima fotos de él besando a otra menor, según los registros.

Una copia de una imagen que supuestamente Óscar Olea, de 38 años, envió a su alumna adolescente.

Los registros judiciales también revelaron que el entrenador de 38 años le habría dado lecciones privadas a una víctima en el American Gymster en Key Biscayne y luego la habría llevado a otro gimnasio en Coral Gables para supuestamente abusar de ella.

NBC6 habló con una mujer luego del arresto de Olea, quien dijo que sus dos hijas tomaron lecciones con él. Ella lo describió como un gran entrenador, pero dijo que una vez le dijo que era demasiado amigable con las chicas.

Todo esto ocurre semanas después de que una investigación del Miami Herald informara que había al menos cinco presuntas víctimas del entrenador.

La policía de Key Biscayne comenzó su investigación sobre Olea en septiembre y, gracias a esa investigación, se presentaron víctimas adicionales.

Óscar Olea.

Una de las víctimas afirma que además de victimizarla en el gimnasio, en su auto y en el departamento de su madre, Olea también logró ganarse la confianza de la madre de la víctima e incluso visitó su casa.

"(Olea) le dijo que no podía contarle a nadie sobre su relación sexual y que no le dijera nada a sus padres", se lee en una declaración jurada. "Lo hizo por amor porque la amaba y no hizo eso con nadie más".