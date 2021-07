Menor cubana rompe el silencio tras ser condenada sin pruebas por protestar en la isla

Una adolescente de 17 años rompió el silencio tras ser condenada a 8 meses de cárcel en medio de los juicios sumarios que se realizan en Cuba tras las protestas del 11 de julio pasado. Una realidad que el gobierno niega que esté pasando en la isla.

“Me llamo Gabriela Zequeira Hernández. Tengo 17 años, estudio segundo año de contabilidad en el politécnico Andres Lujan”, dice la joven que fue acusada sin pruebas por el gobierno cubano de participar en las manifestaciones masivas del 11 de julio que removieron la tranquilidad de un día histórico para la isla.

“Cuando venía del transcurso de la peluquería para mi casa me sorprendí tanto y nunca había visto una manifestación tan grande iba caminando para mi casa a 4 o 5 cuadras me cogieron los oficiales boinas negras y patrullas. Me agradieron me entraron en la patrulla como si yo fuese cualquier cosa”, recuerda Gabriela.

Dice que al preguntar por qué la arrestaban le dijeron: “eso es para que tu veas que no se pueden manifestar contra tu revolución”. Y así comenzó su calvario.

“Me subieron a un camión y en ese transporte me llevaron y yo decía ‘que hago aquí. Sou menor de edad yo quiero hablar con mi mamá’ ... me llevaron para el vesturario me dijeron quítate la ropa quítate la blusa”.

La joven recuerda que les decía: “yo soy mejor de dad y no me hacían caso y me dijo ahora quítate el short y el blumer”. Hubo un interrogatorio y según la joven hasta la amenazaron con llevarla al pabellón donde los reos mantienen relaciones conyugales.

“Me enseñaron una foto que si conocía a unas personas, no conocía a nadie”. Según la menor, el 22 de julio fue presentada ante un juez.

“Cuando me dijeron que iba a cumplir 8 meses sin causa ninguna sin ninguna prueba sin cometer delito. Yo dije ya”. En la cárcel le informaron que estaría bajo arresto domiciliario hasta el día del juicio.

Las imágenes corresponden al reencuentro con su familia. “Nunca me llamaron para decirme que mi hija estaba en libertad”.

“Yo le quiero mandar un mensaje a toda las menores mujeres y a las madres como la mía que sigan luchando”.

Es el caso de una madre de Cienfuegos que lucha por encontrar a su hijo. Rosario Morfa pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido. “Necesito ayuda para mi hijo Arian Morfa Blanco que está preso. Por dios mi niño lo único que ha hecho es expresarse decir lo que piensa no es un ladrón no rompió nada no abusó ni dañó a nadie: por dios no le hagan daño a un ser humano bueno”.

A pesar de las informaciones de que se han producido al menos 700 detenciones a raíz de las protestas, el régimen de La Habana niega que estén violando los derechos humanos.