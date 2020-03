Medidas restrictivas en hoteles de Miami-Dade por coronavirus

El Condado Miami Dade ha implementado una serie de medidas: entre ellas el cierre de hoteles y moteles que se puso en marcha este fin de semana y de los AirBnB que entrara en vigor a la medianoche.

Pero hay excepciones para personas que no pueden regresar a sus hogares.

“Lo último que queremos hacer es poner desamparados en las calles que no tengan un lugar donde ir. Hay turista que no pueden regresar a sus países porque no hay vuelos. Esas personas se pueden quedar”, dice.

Dispone poner en cuarentena a las personas que est[an llegando de Nueva york

Otras excepciones en los hoteles incluyen víctimas de violencia doméstica, familias que tienen a un paciente ingresado en un hospital, empleados de aerolíneas, empleados del servicio público y los empleados esenciales del hotel para atender a estos huéspedes que no pueden marcharse.

Por otra parte, la alcaldía de Miami Beach nos señaló que no están desalojando de los hoteles a huéspedes que no tengan dónde ir y les está buscando alternativas.

También señala que hay zonas en la Florida donde casi no hay casos y que en el sur de la Florida se han cerrado todos los negocios menos los considerados esenciales.