Las nuevas medidas restrictivas para quienes viajan a Cuba

Cuba exigirá a partir del primero de enero una prueba PCR de coronavirus realizada en el exterior para poder entrar a Cuba. Esto ocurre mientras aumentan los casos en la isla.

Así lo notificó el ministerio de relaciones exteriores agregando que deberá hacerse en un laboratorio certificado en el país de origen antes de las 72 horas de arribar a Cuba.

También lo confirmó el ministerio de exteriores de España y el Reino Unido.

Además de este documento, los viajeros deberán someterse a otro examen al llegar a la isla.

Tras salir del aeropuerto deben someterse a una cuarentena obligatoria. Los turistas en los hoteles y los cubanos en sus residencias hasta que les den el resultado.

“Estuve 7 días sin que me dieran el resultado e iba todos los días médicos, te hacían preguntas y no me decían y nada. Imagínate tú sabes cómo es el cubano, todo el mundo quiere verte, el amigo, el sobrino. Horrible no hay nada. Hay que hacer colas, mi abuela fue conmigo y cuando regrese ella llegaba de una fila para comprar pollo”.

Estas nuevas medidas entrarán en vigor mientras la isla reporta cifras récords de enfermos

Según Cuba, el 78% de los focos que tiene La Habana está basado a extranjeros.

En la isla hay una nueva normalidad en el país y debe haber una nueva normalidad para recibir a los visitantes.

La prueba que te hacen en cuba no es gratuita, tiene un precio de $36.25 que se pagan en miami, a la agencia Cuban Travel Services en caso de que vuele con American Airlines.

De dar positivo, las autoridades sanitarias buscan al individuo a su casa y lo trasladan a un centro de aislamiento.