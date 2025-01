“Me trataron como terrorista”: Exlíder de los Proud Boys habla de su tiempo en prisión

Enrique Tarrio, exlíder de la organización Proud Boys, da a conocer sus planes tras recibir el perdón presidencial por el asalto al Capitolio

"Yo voy a pedirle perdón absolutamente a nadie, no puedo pedir perdón por algo que no hice", dijo Tarrio durante una conferencia de prensa.

Tarrio fue uno de los 1,500 indultados por el presidente Donald Trump, tras ser condenado a 22 años por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 a manos de simpatizantes de Trump, ahora aseguró estar agradecido de volver a casa con su familia y amigos.

"Aquí me han preguntado de los perdón de la gente violenta en la situación del Capitolio y te voy a decir, los perdones se dieron no por los actos, pero vinieron por el proceso, si el proceso está corrupto no hay otra opción, pero perdonar", apuntó Tarrio.

Zuni Tarrio, la madre de Enrique Tarrio, dijo que esta "fue una sensación increíble porque aunque teníamos fe es difícil tener un hijo que lo sentencian a 22 años y uno tiene cierta edad y piensa tal vez no lo pueda ver de nuevo".

Tarrio fue detenido en su casa de Miami en marzo del 2022, aunque el 6 de enero no estaba en la capital la fiscalía sostuvo que originó y dirigió el ataque al Capitolio, y puso en riesgo la democracia del país.

Al preguntarle si el planificó este asalto, respondió: "La historia que dicen que yo lo planifiqué que era el máster mind es una fantasía, yo no planifiqué asaltar la capital ... querían coger a alguien y no podían coger al presidente Trump y necesitaban señalar a alguien con el dedo y ese fui yo, por eso me dieron 22 años, es una mentira".

Tarrio añadió que fue tratado como preso político dentro de la prisión en la que llevaba casi tres años recluido. "En la prisión me trataron como preso político, como terrorista y no soy terrorista".

"Hay unos handcuffs que se llaman box handcuffs parece un aparato de tortura y nada más está supuesto a poner a un preso por 4 horas. A mí me pusieron por 26 horas tuve que orinar en una botella dentro de un ban en movimiento, casi sin agua, casi sin comida, cosas que se ven en Cuba", recuerda Tarrio.

Ahora dice buscará justicia. "Mi familia sufrió igual que yo, la gente que le hicieron eso a mi madre y mis amigos yo quiero justicia y te digo: Justicia, investigaciones al proceso. El proceso es corrupto, el problema es con el proceso".

Sabino Jauregui, abogado defensor de Enrique Tarrio, explica que "hay varias avenidas legales que uno puede hacer, uno puedo hacer una queja formal con el buró de prisión, puede hacer una demanda civil estamos preparando todas esas avenidas".

En las próximas semanas Tarrio asegura va dar a conocer junto a su equipo de abogados qué medidas legales va tomar.