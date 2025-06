“Me puso la pistola en el pecho”: hombre secuestrado por Chocolate MC revela el infierno que vivió

MIAMI, FL — Este jueves 5 de junio, el reguetonero cubano Chocolate MC compareció ante un juez en Miami, pero la atención no solo estuvo dentro del tribunal. En exclusiva para Telemundo 51, Daniel Pérez, el hombre que según la policía fue secuestrado por el artista durante más de dos horas, reveló detalles escalofriantes de lo que vivió dentro de su propio vehículo.

“Me puso la pistola en el pecho”

“Yo salgo en busca de detergente para lavar la ropa, por cuestiones de trabajo. Iba hablando por videollamada con mi esposa para que me dijera qué detergente necesitaba. Entonces él, como que me ve con el teléfono en la mano. Yo lo reconozco porque es un artista, pero nunca le pedí una foto ni nada. Simplemente lo vi. Pero él se me viene arriba de forma agresiva”, contó Pérez.

“Me dice: ‘¿por qué me estás grabando?’ Le respondí: ‘no te estoy grabando, estoy hablando con mi mujer por teléfono’. En ese momento me puso la pistola en el pecho y me dijo que me iba a quitar el carro por estarlo grabando. Me quitó el teléfono y como no encontró las llaves del vehículo, me pidió que lo montara y lo llevara.”

Pérez relata que Chocolate lo obligó a conducir por diferentes puntos de Miami mientras lo tenía bajo amenaza.

“Estuve manejando con él como dos horas. Él todo el tiempo con la pistola en la mano. Nunca me dijo que era de juguete. Yo vi la pistola apuntándome al pecho. Blanca por arriba. El dedo en el gatillo. Yo dije: 'si se le va un tiro aquí mismo, quedo yo por un carro, por un celular'", recuerda.

Y añade con impotencia: “Le doy gracias a Dios que si en verdad la pistola era de juguete, yo no me di cuenta. Y que no me pidió que lo llevara a un próximo lugar, porque ya la impotencia que yo tenía. Yo le iba a meter el carro contra un poste. Yo tenía que quitármelo de arriba porque si no, me iba a pasar algo.”

“No estoy loco”, dice Chocolate MC en corte

En la audiencia de este jueves, Yosvanis Sierra Hernández —nombre real del artista— dijo ante el juez: “No estoy loco. Me siento más seguro en la cárcel. Alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger.”

También aseguró que despidió a sus abogados. Sin embargo, el juez fue contundente y le negó el derecho a fianza, alegando que violó las condiciones de una libertad previa.

Ahora Chocolate MC Enfrenta cargos por secuestro y robo a mano armada, aunque la pistola fuera falsa. El caso se suma a un historial legal que incluye acusaciones de violencia doméstica, posesión de drogas y presunta conspiración para asesinar al supuesto homicida de El Taiger.

“Él no necesita ayuda mental. Necesita salir de las drogas”

Daniel Pérez también se refirió a quienes aseguran que el cantante necesita atención psiquiátrica. “No, brother, no. Él no necesita ayuda mental. Lo que necesita es salir de las drogas. El mejor lugar donde debe estar es preso. Porque en cualquier momento le va a dar un tiro a alguien, así como está dando él. No soy violento, no tengo armas, solo quiero tranquilidad con mi familia.”

Y fue claro al explicar por qué decidió hablar ante las cámaras: “Porque él es un peligro para cualquier otra persona. La familia lo va a defender, eso es normal. Pero el mejor lugar para él ahora mismo es la cárcel.”

Su novia lo defiende: “Él está herido y necesita apoyo emocional”

Yelena Ramírez, pareja sentimental de Chocolate MC, habló también en exclusiva con Telemundo 51 para ofrecer su visión del caso: “Está confundido, herido, con miedo. Ha tenido muchas traiciones cerca. Necesita ayuda emocional y médica.”

Un artista atrapado en su propio drama

Chocolate MC, autoproclamado “Rey de los reparteros”, ha sido una figura tan influyente en la música urbana como polémica fuera de ella. Hoy, su carrera vuelve a verse eclipsada por un nuevo escándalo judicial.