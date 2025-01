Matan a sus cuatro perros y roban cientos de aves de su casa en Miami-Dade

Es verdaderamente muy triste ver a los perritos allí en el piso de la casa, también a la familia evidentemente destrozada por el robo de aves que terminó de manera trágica.

Michel solo piensa en el sonido de más de 300 aves raptadas del patio de su casa en Redlands, al suroeste de Miami-Dade.

“Me duele y mucho que me duele bro… mucho me duele”, reconoce Michel Ojito, el dueño de los perros envenenados y de las aves robadas.

"Esto no tiene comparación el dolor que se siente, de tu llevar tanto tiempo, son doce trece años y tú encontrar un sacrificio que tú haz hecho. Un relax para tu familia, llegar y ver todo destruido", relata el dueño de los animales.

Pero lo que verdaderamente le parte el corazón “resulta ser que me han matado cuatro perros, las cuatro mascotas de la casa me las han matado, me las han asesinados”.

Un shock para esta familia amante a los animales que quedó captado en video de vigilancia cómo poco después de la medianoche, una camioneta pick up llegó a la parte trasera de la residencia, y cómo varios hombres saltaron la cerca.

“Los encontré en las condiciones de las patas para atrás … estirados, tiesos… ya los perros no existen, los perros se murieron”, reconoce el hombre.

Un acto de crueldad a mascotas indefensas y que la víctima afirma parecía planificado. Una imagen muestra cuando uno de los sospechosos tira la cámara de seguridad al suelo mientras otro se acercaba con una escalera.

“Fueron cuatro o cinco personas, cuatro que que se ven que entraron y el que manejó ya son cinco”, precisa el hombre que ahora ha quedado con las jaulas vacías que generan nostalgia al hogar donde se extrañará más la pérdida de 4 de sus seres más queridos.

“Y los pájaros por mucho más que ellos lo vayan a vender no le van a sacar 5,000 dólares … porque para mí tienen un valor. Y si yo los fuera a vender poquito a poco tú los vende sin problema pero ahora ellos los van regalar y lo contrario fue acabar con la felicidad de la familia”, remarca el hombre.

Michel está ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares por información que ayude a dar con el paradero de los responsables. La policía también le pide ayuda al público. Si usted sabe quienes son estas personas comuníquese con la línea de alto al crimen de Miami-Dade llamando a crimestoppers.