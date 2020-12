Masajista arrestado por presuntos actos lascivos

“Usted ha sido arrestado por cargos muy serios en contra de una menor”, le dijo la jueza a Cristian Mauricio Ramirez durante su primera comparecencia en corte, esta mañana.

Ramirez, un masajista profesional de 39 años fue contratado para ofrecerle sus servicios a una familia, incluida una menor de 14 años de edad. Según el informe policial, mientras le daba el masaje a la menor, comenzó a tocarla de manera lasciva. La madre de la presunta víctima fue quien hizo la denuncia.

Y por eso los detectives lograron identificar a la persona y realizar el arresto.

El acusado le habría dicho a las autoridades que sí, que le efectuó un masaje en las piernas a la menor y que pudo haber tocado su vagina. La policía no descarta otras posibles víctimas.

Estamos pidiéndole a la comunidad que si tienen información o han sido víctimas de este masajista, por favor, llamen a la unidad de crímenes sexuales al 305 715 3310.

El incidente en cuestión ocurrió el pasado 10 de diciembre en una casa del condado Miami Dade.

Ramirez, quien no tiene antecedentes penales, no podrá acercarse a la menor y, además, no puede darle masajes a ningún menor de edad mientras el caso esté pendiente.

La jueza le impuso una fianza de siete mil quinientos dólares y por ahora permanece en la cárcel TGK