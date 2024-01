Más seguridad en las aulas: cuatro nuevos centros educativos contarán con detectores de metales

La seguridad en las escuelas se ha convertido en una prioridad para las autoridades educativas en Florida, sobre todo después de los recientes incidentes de violencia con armas de fuego que han conmocionado al país. Bajo este contexto, el condado de Palm Beach informó que sumará cuatro establecimientos secundarios más a su programa de detección de objetos metálicos prohibidos.

De acuerdo con la jefa de la Policía Escolar local, Sarah Mooney, las preparatorias seleccionadas para implementar el sistema de control de ingreso de estudiantes fueron Boynton Beach Community High School, Park Vista Community High School, Forest Hill Community High School y Palm Beach Central High School.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Mooney calificó de "muy exitoso" al programa, que lleva activo varios meses en otros planteles sin haber detectado armas hasta el momento. "Parte clave es que cada escuela se comprometa para que funcione según sus necesidades", afirmó.

La funcionaria agregó que se evalúa constantemente la efectividad de la medida a pesar de no encontrar objetos prohibidos. "Es lo más complicado, medir lo que no encuentras. Mientras no hallemos nada, es indicador de buenos resultados", explicó.

Los detectores responden además al sentimiento de parte importante de la comunidad, que concuerda con implementar más niveles de protección en los recintos. "Con la clase de mundo que vivimos, donde no se respeta nada, me parece excelente", opinó Roberto Castro, residente del condado.

No obstante, algunos ciudadanos señalan que la violencia se gesta principalmente en los hogares, por lo que solo controles extremos no serán suficientes. "Hay que empezar por casa, controlarles los celulares, evitar que lleven armas. Eso está en la familia, no echen la culpa solo a los profesores", declaró Cristina Suárez, también habitante de Palm Beach.

Las autoridades educativas prevén que todos los high schools del distrito cuenten próximamente con el sistema de detección como parte integral de sus medidas de seguridad.