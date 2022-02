Más cancelaciones de artistas invitados al Festival San Remo en Cuba

Más artistas cancelaron su participación en el festival San Remo en Cuba

La cantante cubana Arlenys Rodríguez declinó con un breve comunicado en sus redes sociales:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Esta es una decisión muy mía y muy personal, no participare en la primera edición en Cuba del festival San Remo”.

La prensa oficial del régimen anunció la participación de Telmary, otra cantante cubana, y ella salió en las redes desmintiendo a la prensa castrista.

Raúl Paz, otro en la lista de Granma, generó gran controversia. Tenía una presentación musical en el Real Café en Miami y la gerencia del local canceló su presentación con este comunicado:

La administración del Real Café Miami se comunicó este jueves con el cantautor cubano Raul Paz quien tenía previsto un concierto aquí este 11 de febrero. El musico confirmo que el no estaba enterado que estaba invitado al evento festival de san remo y que no participaría en el mismo. No obstante, teniendo en cuenta las repercusiones negativas que la presentación en Miami podrían tener, la misma queda cancelada.

San remo se realizará en dos meses en la isla, organizado por lis cuesta, la esposa del gobernante castrista Miguel Díaz Canel.

El influencer cubano, Alex Otaola, convocó en las redes una campaña para pedirle a artistas internacionales invitados que no participaran, logrando así que Andy y Lucas, Alex Ubago y Kalimba, cancelaran y además, se pronunciaran contra las injusticias de la dictadura.

La prensa cubana no se ha pronunciado sobre las cancelaciones.