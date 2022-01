Mark B. Rosenberg revela que “causó incomodidad” a un empleado valioso de FIU

Después de renunciar abruptamente a su cargo como presidente de la Universidad Internacional de Florida, Mark B. Rosenberg reveló en un comunicado que “causó incomodidad a un empleado valioso”.

En su carta inicial de renuncia del viernes, el Dr. Rosenberg citó su salud y la de su esposa como motivo de su partida.

Sin embargo, una declaración pública compartida el domingo por la mañana revela razones adicionales para su abrupta renuncia.

"Sin querer creé un enredo emocional (no físico)", dijo el Dr. Rosenberg en el comunicado. “Me he disculpado. Me disculpo contigo. Asumo toda la responsabilidad y me arrepiento de mis acciones", señala.

La declaración del Dr. Rosenberg también revela que ha estado buscando asesoramiento sobre salud mental debido al estrés relacionado con el deterioro de la salud de su esposa.

Escribió que su esposa durante 47 años, Rosalie, tiene diabetes tipo 1, demencia avanzada y está "en gran parte en silla de ruedas".

Según la declaración del Dr. Rosenberg, lamenta haber permitido que "estos problemas se extendieran al trabajo".

El Dr. Rosenberg renunció como presidente de FIU en una carta a la facultad el viernes.

"Estoy dando un paso atrás para poder prestar total atención a los problemas de salud personales recurrentes y al deterioro de la salud de mi esposa, Rosalie", dijo el Dr. Rosenberg en la carta.

El presidente de la junta directiva, Dean C. Colson, dijo en un comunicado que nominará al director financiero y vicepresidente sénior de finanzas y administración, el Dr. Kenneth Jessell, para que se desempeñe como presidente interino mientras la universidad realiza una búsqueda nacional de su sexto presidente.

"Sé que el Dr. Jessell contará con nuestro apoyo y cooperación mientras ayuda a dirigir nuestra universidad durante los próximos meses", dijo Colson.

El Dr. Rosenberg fue el quinto presidente de FIU durante 13 años antes de su renuncia el viernes.

El Dr. Rosenberg es un graduado universitario de primera generación cuyos dos hijos, Ben y Ginelle, son graduados de FIU. Él y su esposa por más de 45 años, Rosalie, son miembros del Templo Menorah en Miami Beach.

En su carta de renuncia, el Dr. Rosenberg continuó expresando su gratitud por la comunidad universitaria, incluidos los profesores, el personal, los estudiantes, la Junta de Fideicomisarios, la Junta de Gobernadores, la Junta de Directores y los donantes.

También expresó su orgullo por todo lo que la universidad ha logrado a lo largo de sus 13 años de presidencia.

En 2009, el Dr. Rosenberg hizo historia como el primer miembro de la facultad de FIU en ascender a la presidencia de la universidad.