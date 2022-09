Marco Rubio y Carlos Giménez se reúnen con líderes del exilio nicaragüense

El Senador Marco Rubio y el Congresista Carlos Giménez se reúnen con líderes del exilio nicaragüense que continúa denunciando la represión del régimen Ortega-Murillo.

“Una realidad llena de sufrimiento y represión con más de doscientos presos políticos como lo denunciaron líderes comunitarios exiliados en Miami”, dijo Marco Rubio.

Berta Valle, esposa de un preso político, dijo que “es sumamente importante que escuchen las voces de los nicaragüenses porque en nuestro país es imposible alzar la voz”.

A lo que Luis Galeano, periodista nicaragüense exiliado, acotó que “la respuesta de la comunidad internacional a la barbarie de Ortega ha sido mínima”.

Es por eso, que discutieron varias opciones para castigar al círculo de poder del régimen, como ir contra los funcionarios militares nicaragüenses que tienen inversiones en la bolsa de valores de EEUU, aplicar la ley Renacer y expulsar a los que se han infiltrado.

“Vamos a pedir al presidente Biden que use todo lo que pueda, todas las leyes para poner más presión al régimen de Ortega. Vamos a tratar de hablar con el Departamento de Estado y Tesoro que se establezca un sistema para identificar a estos individuos que están viviendo aquí como si nada.”, dijo el congresista Carlos Giménez.

El expreso político Marco Novoa asevera: “le he pedido eso, porque me han amenazado en este país, me confrontaron gente armada”.

Además, se propuso abrir las puertas federales de Estados Unidos para que las víctimas de la represión expongan sus casos y puedan pedir justicia.

Una idea que se discutió es abrir las Cortes Federales de EEUU para que personas que han sufrido daños a manos del régimen puedan traer sus casos en las cortes federales.