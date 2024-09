Marco Rubio: “Nunca he visto a haitianos en Miami comer gatos”

Las declaraciones del ex presidente Donald Trump durante el debate frente a Kamala Harris cuando dijo que los migrantes haitianos se comen a los gatos en Ohio siguen acaparando titulares a pocas semanas de la elección presidencial, este tema fue abordado en exclusiva con el senador de Florida Marco Rubio.

“En Springfield se están comiendo a los perros, la gente que ha llegado se está comiendo a los gatos, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”, dijo Trump durante una de sus intervenciones.

Cuestionado sobre si tenía constancia de que los migrante haitianos en Ohio se estuvieran comiendo a las mascotas, el senador Rubio respondió: “Yo nunca he visto eso, por ejemplo en Miami hay muchos haitianos y nunca hemos visto eso. Y han estado allí por mucho tiempo son parte de nuestra comunidad. Eso fueron acusaciones que hicieron individuos que viven dentro de esas comunidad".

En Ohio, las autoridades locales no han ofrecido pruebas, informes creíbles, ni denuncias concretas de que los residentes haitianos le estén haciendo daño a las mascotas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Pero más allá de eso, el tema es que hay pequeñas ciudades como esa que han tenido que asumir la responsabilidad de 20 o 30 mil personas que han venido, no importa de que parte del mundo, han venido rápidamente a una comunidad”, advierte el senador de Florida.

Una nueva encuesta de NBC News indica que Kamala Harris lleva ventaja sobre Donald Trump y ha visto un salto histórico en popularidad, aunque muestra que el ex presidente aún lidera en temas como la economía y la seguridad fronteriza.

“Yo creo que lo más importante del debate es lo que él dijo al final que es un pregunta que se ha quedado, y es que Kamala Harris habla de tantas cosas que va a hacer pero ella está en el poder, ella no está fuera del poder”.

En esas conversaciones que usted sostiene con Trump, ¿usted le ha preguntado si él va a aceptar los resultados de las elecciones de noviembre si pierde?

"La respuesta ha sido la misma que él ha dicho a nivel público. Para que vamos a hacer una elección si no estamos dispuesto a aceptarlo. Sí hay evidencia de que se ha violado la ley electoral el perdedor va a ir a la corte", replicó el senador.

Marco Rubio es uno de los políticos hispanos más cercanos al ex presidente Trump, con gran influencia en el senado por su importante papel como vicepresidente del comité de inteligencia con acceso a información de alto nivel.

Si Donald Trump gana la Casa Blanca, ¿usted se ha venido preparando para ese momento, para que lo ponga a usted como director de la CIA o Secretario de Estado?

"Uno no se puede preparar para eso, eso no me corresponde, uno no puede aspirar a eso, te lo tiene que ofrecer el presidente que gane la elección", dijo Marco Rubio.