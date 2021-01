Manny Díaz nombrado presidente del Partido Demócrata en Florida

Fueron derrotas devastadoras para los Demócratas de la Florida: perdieron 2 escaños en el congreso y un escaño en el senado estatal. En busca de mejor liderazgo, escogieron a un exiliado cubano, Manny Diaz, abogado y ex alcalde de Mami fue elegido como presidente del partido demócrata de la Florida, tres días después de la toma del Capitolio Federal, algo que dice los inspiró aún más a aceptar el reto

“Llega a un punto que yo me preocupo. Yo amo este país, por cierto, saludo una bandera que es la bandera americana, no saludo una bandera de campaña política. El país va primero, no un individuo. Nosotros estamos aquí porque las cosas no fueron así”, dice Díaz.

Afirma que los sucesos del 6 de enero fueron el resultado de lo que califica como las mentiras de la administración del presidente saliente Donald Trump.

“Todo eso que lleva haciendo 4 años culmina a principios de este mes, en lo que viene a ser un golpe de estado y yo te digo una cosa como cubano-americano, como persona que tuvo que salir de su país por el socialismo y por el comunismo, esa mañana me trajo a mi más tristeza que la última vez que me sentí así fue cuando mi padre murió”.

Sabe que su mayor reto como líder demócrata es aquí en el sur de la Florida donde la campana republicana tuvo éxito en convencer a muchos de que votar por demócratas es votar a favor del comunismo.

Dice que la Manera de luchar contra eso es “Con la verdad, no una acusación sin mérito sin evidencia de que Joe Biden es comunista o socialista, un hombre que lleva una vida entera dedicada al servicio público en este país”.

Dice que tanto en la forma en que se trabaja como en el mensaje, “el partido no se ha establecido como una institución permanente al nivel estatal funcionando 365 días al año”.

Nos dice que ahora no esperarán a que se acerquen las elecciones y habrá un plan estratégico similar a lo que los demócratas lograron recientemente en Georgia Cree que los cambios tienen que hacerlos antes de las elecciones para gobernador.