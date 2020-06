Manifestación de apoyo a la policía

Decenas de manifestantes se congregaron desde éste medio día en el emblemático restaurante Versailles, de la PequeñaHhabana. Portaban banderas y letreros de apoyo incondicional a la policía, en momentos en que a nivel nacional esa institución atraviesa por uno de sus momentos más críticos.

Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dice que “Ésta es una protesta de acción comunitaria de los que estamos de acuerdo en que se respete la policía, que se respete la Constitución de los Estados Unidos y el Presidente Trump”.

Dicen que la policía es una de las bases que sustentan a la sociedad y gritan a voz en cuello que los oficiales de la ley deben ser fortalecidos y respetados por la comunidad.

La manifestación se produjo de manera pacífica y fue acompañada de cerca por varios oficiales de la policía de Miami. Uno de sus voceros defendió la labor de sus colegas y su presencia en nuestras comunidades.

Mike Vega, Portavoz Policía de Miami dijo: “Imagínense ustedes estar en una ciudad donde no hay policías, que cuando tengan un accidente no puedan llamar a la policía, que cuando tengan un problema, un robo o cualquier problema, que no puedan llamar a la policía”.

Los participantes de esta manifestación, convocada por Vigilia Mambisa, una de las organizaciones del exilio cubano en miami, dijeron además que rechazan lo que ellos denominan una agenda política de extrema izquierda, que según ellos está camuflada en la petición de que se le supriman fondos a los departamentos de policía en el país.