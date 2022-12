Maestra es arrestada tras haber golpeado a un niño en un preescolar de Brickell

Una maestra de preescolar de Brickell fue arerstada el martes después de supuestamente haber golepado a un niño en la escuela la semana pasada.

Odeity Perez-Barrios, de 48 años, enfrenta un cargo de abuso infantil por el incidente del 19 de diciembre que tomó lugar en Brickell Heights Preschool, ubicado en el suroeste y la calle 9.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Según el reporte de arresto, la mamá del niño de un año y medio, notó lo que parecían marcas de dedos de un golpe con la mano abierta en el muslo izquierdo de la víctima.

La mamá lo llevó al 'Urgent Care' donde notificaron a las autoridades sobre el incidente.

Video de vigilancia de la escuela muestra a Perez-Barrios golpeando al niño varias veces en el muslo mientras le cambiaba el pañal.

La policía interrogó a Perez-Barrios el martes, donde dijo que el niño no se quedaba firme mientras ella intentaba cambiarle el pañal, así que lo agarró con fuerza para que no se cayera de la mesa. Perez-Barrios mencionó que no recuerda haberle pegado al niño.

Perez-Barrios está detenida bajo fianza de $5,000 y tiene prohibido trabajar como cuidadora de niños mientras el caso esté pendiente.