Maestra de Hialeah acusada de agresión sexual a 3 estudiantes

Al centro correccional TGK fue trasladada una maestra acusada de al menos 11 cargos. Había trabajado en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade durante veinte años.

La maestra de lectura de una secundaria de Hialeah fue arrestada este viernes por presuntos actos sexuales y agresión sexual contra al menos 3 estudiantes durante varios años.

Jeanette Valle-Tejeda, de 41 años, enfrenta varios cargos de abuso infantil, agresión sexual y cometer actos sexuales contra una menor. Telemundo 51 estuvo en la casa de la acusada y aunque no había nadie en la propiedad, pudimos hablar con Greg Blewett, un vecino, que nos dijo:

“Hasta donde sé, ella es una ciudadana honrada, una buena maestra y no sé qué está pasando”.

La policía fue alertada por primera vez sobre el caso cuando una de las víctimas de Valle-Tejeda alertó al director de Hialeah Senior High School, donde actualmente trabaja.

La víctima dijo que la maestra había abusado sexualmente de ella cuando era estudiante en la escuela secundaria Henry H. Filer en el 2009, actos que continuaron mientras estudiaba en Westland Hialeah Senior High.

“Fui a la escuela secundaria con ella, así que eso fue como hace cuatro décadas, pero hasta donde sé, es una buena persona”, dijo Blewett.

Según el informe de arresto, Valle-Tejeda se le acercó a la víctima como una figura materna, brindándole asistencia financiera y otras necesidades. La menor de edad dormía, frecuentemente, durante la noche, en la casa de la maestra, se duchaban juntas, participaban en actos sexuales y faltaban a la clase. Una investigación encontró que habían faltado once veces a la escuela los mismos días.

Otros testigos y víctimas dijeron a la policía que Valle-Tejeda tenía una relación similar con varios estudiantes, a menudo usando la técnica de aparecer como una figura materna para consolidar su relación con ellos.

Una segunda víctima dijo que el abuso duró tres años y que gran parte de la actividad inapropiada tuvo lugar en los terrenos de la escuela. Otra víctima asegura que cuando tenía 17 años, pasaba tiempo en clubes nocturnos, bares y restaurantes con la maestra.

“Nunca la he visto hacer nada malo, nunca he visto niños aquí a solas con ella. Nunca he visto nada fuera de lo común, solo su esposo y su hijo”, dijo el vecino.

El Distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade emitió un comunicado este viernes expresando su profunda preocupación por las acusaciones realizadas contra esta maestra, quien fue expulsada del entorno escolar. El Distrito le impedirá buscar trabajo en el futuro con este sistema escolar.

La policía detuvo a Valle-Tejeda el viernes en una parada de autobús en la calle 65 y la avenida 4 y fue transportada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.