Madres en riesgo de ser desalojadas hacen un pedido a las autoridades

Varias madres que dicen que están a punto de ser desalojos y de quedar en las calles están y están pidiendo una extensión hasta finales de año.

“Horrible porque ahora no sé dónde me voy a ir”, dice Elena, por la orden de desalojo que la dejará prácticamente en la calle con sus tres hijos.

“yo vivo en Allapatta, tengo tres hijos y estoy en este proceso por 8 meses”, dice Elena.

Juanita Álvarez, por su parte, está pidiendo que paren los desalojos mediante una protesta frente al centro de gobernación de MIami Dade, para la dignidad y la justicia de la comunidad.

Al igual que ella, muchas madres de familia están padeciendo de la misma angustia, ya que la protección estatal de inquilinos por el COVID -19 se ha vencido, mientras que la moratoria federal está también a punto de vencerse a finales de junio.

Alana Greer, abogada que está apoyando a las madres, dice: “Aquí en Miami Dade ya empezaron los desalojos hace unas semanas en medio de marzo, hay alguna protección de la ley federal, pero tambien ya está en peligro”.

“Mi esposo murió hace 8 meses, la dueña cogió noviembre y diciembre por asistencia de renta y empezó el inviction en enero. En junio 5, me tengo que ir ya. Yo no trabajaba, el que mantenía la casa era mi esposo, que murió de un ataque al corazón lo encontré en la cama al lado de mi hijo, hace 8 meses”, dijo Elena.

Greer dice: “estamos pidiendo a las autoridades hacer lo posible para parar estos desalojos, para ayudar a la gente a pagar la renta”.

En la Florida se aprobó un programa de asistencia de alquiler de emergencia de 800 millones de dólares, que serán desembolsados para las familias más vulnerables, por eso la organización de trabajadores de Miami, están pidiendo más tiempo para que familias como las de Elena no queden en la calle.

“Mi preocupación son mis hijos, a mí no me importa si soy sola abajo de un puente, pero mis hijos que no pidieron para nacer, pero los traje al mundo, eso es la preocupación mía”, dijo Elena.