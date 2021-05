Madre preocupada por supuesta exposición al COVID-19 de su hija

Consternada y preocupada asegura estar Leidy Bergolla, luego de enterarse de que su hija de 6 años pudo haber estado expuesta a contagiarse con el COVID- 19 en la guardería infantil y escuela privada a la que asiste en Tiny Steps Day care, ubicada en 7121 y la calle West Flagler de Miami.

“La situación es que yo me enteré de que había un niño en la misma aula de ella que tenía covid yo fui a la escuela para pedir razón sobre lo que estaba pasando y me dicen que no pueden decirle a los padres que hubo un caso de COVID en la escuela”, dice Bergolla.

Bergolla dice que lo único que ella quiere es que los padres estén debidamente informados para estar prevenidos ante los peligros de la pandemia.

“Para mí es una irresponsabilidad yo lo único que le pedí es que deben de decirle a los demás padres informarles la situación. Y no quieren hacerlo, me dijeron que no que tienen todas las medidas sanitarias y que no, que tienen todas las medidas sanitarias y que no tienen informar a los demás padres de la información”.

Nos comunicamos con la administración de la escuela y nos facilitaron el comunicado que hoy le han enviado a los padres:

“Tenemos conocimiento de que hay especulaciones de que uno de nuestros alumnos ha dado positivo al COVID- 19 en nuestro centro. No se ha facilitado un resultado positivo al centro, no obstante, se están siguiendo las precauciones y medidas de seguridad del CDC y el depto. de salud, garantizando la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal”.

Hablamos telefónicamente con el padre del alumno en cuestión, y nos dijo que su hijo había dado positivo y que se lo había avisado a la escuela.

Según las recomendaciones del departamento de salud de la Florida, los “administradores de escuelas y maestros deben comunicarle con claridad y con frecuencia a los tutores/padres respecto a mantener a los estudiantes en la casa si son sintomáticos., han dado positivo al COVID-19, o han tenido contacto cercano con un caso de COVID-19”.

“Sinceramente no tengo idea si puede haber otros niños porque no dan información me enteré porque el contagiado es un vecinito mío, sino no me entero porque ellos no les dicen a los demás padres nada”, dice Bergolla.

Tras enterarse de la situación, Leidy retiró a su hija de la escuela y fueron a realizarse los exámenes del COVID- 19 ya que, según la madre, las menores empezaron a tener síntomas, y ahora están a la espera de los resultados.

“Mis niñas están enfermas, las tres tienen fiebre tos. No quiero que esto suceda más, tienen que tener responsabilidad conciencia, no quiero que pasen por este susto, tengo a mis tres niñas enfermas, que no le suceda ni a mi hija ni otros niños”.