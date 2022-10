Madre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida hace 15 días

Desconsolada tras la desaparición de su hija, Dania Ojeda, la madre de Lizdania Mendoza, quien desapareció hace 15 días sin dejar rastro, solo pide volver a ver a su pequeña.

La joven fue vista por última vez cuando salió de la escuela y fue hasta el trabajo de su madre y le pidió las llaves de su casa para volver pero nunca más regresó.

"Estoy muy preocupada por ella, necesito verla", precisa la madre, quien rememora: "me sorprendí cuando no la encontré en la casa ... empecé a preocuparme más cuando ella no me contestaba las llamadas ni nada. Allí supe que tenía que dar parte a la policía".

No es la primera vez que la joven de 14 años desaparece de su casa. Según dice su propia madre, el año pasado en octubre se fue de casa pero con ayuda de la policía fue encontrada en un parque. Luego de eso la niña estuvo en terapia y aunque la madre presume que pudiera estar con unas amigas, hasta la fecha no tiene noticias certeras.

Si usted tiene algún tipo de información por favor comuníquese con la policía de Miami.