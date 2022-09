Madre nicaragüense vive pesadilla por desaparición de su hija de 16 años

Una madre nicaragüense que llegó a EEUU en busca del sueño americano asegura estar viviendo la peor de las pesadillas con la desaparición de su hija de 16 años.

Exania Pineda, la madre de la adolescente desaparecida pide por ayuda: "les pido de todo corazón a encontrar a mi hija”.

Es el grito de auxilio de una madre que dice que no duerme desde el pasado 10 de julio, día en que su hija Yoselin Pineda desapareció del área de la Pequeña Habana.

“Muy duro para mí, son tres meses sin saber nada, ni un mensaje, ni una llamada, nada muy difícil para mí”, dice la madre.

La adolescente fue vista y captada en cámara por última vez caminando por la 13 avenida del suroeste y la 3 calle en la Pequeña Habana.

“Estábamos recién llegados y el motivo era sacarla adelante, darles un mejor futuro, porque el sueño de ella era estudiar para médico, estudiar medicina”, rememora Exania Pineda.

Fernando Álvarez, detective privado de la fundación Missing Children Global Network, asegura que “hay muchos investigadores de nuestra organización buscándola, la policía de Miami también”.

“Si ella me escucha, me mira, que regrese. Yo la estoy esperando, no le voy hacer preguntas, sólo quiero que regrese. No era de salir mucho a la calle. No tenía amigos. No había empezado la escuela”, explica la madre conmocionada.

Exania Pineda llegó de Nicaragua junto a sus dos hijas en febrero de este año, en busca del anhelado sueño americano, que se ha ido desvaneciendo con la desaparición de su hija.

“Para mi es una pesadilla porque no puedo dormir, a la hora de comer, me decía tráeme un chocolate”.

Si reconoce a la adolescente no dude en llamar a la policía o puede comunicarse de manera anónima mediante la línea de alto al crimen del condado Miami Dade, al 305-471-8477.