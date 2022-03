Madre indocumentada está a punto de ser desalojada en Hialeah

Una madre de familia colombiana, dice estar desesperada y a punto de ser desalojada del apartamento donde recibió refugio al llegar de Colombia hace dos meses.

"La verdad nos venimos para estar bien y estamos peor, vivimos en esta situación no pueden cocinar, no saber que comer, estamos mal", dice la adolescente que desesperada por encontrar a su mascota ahora tiene miedo de quedar en la calle.

Yarsi Monsalve, asegura que "en este momento me siento desesperada el señor me ha dicho que me tengo que ir yo y tengo para la renta y no me quiere rentar porque no se", explica la madre colombiana.

Sumado a esto su hija de 15 años que tiene problemas serios de depresión y ansiedad está pasando por una crisis, luego que el dueño del apartamento entrara mientras ellas no se encontraban y su mejor amiga “Mini” una mascota de servicio se escapara.

Melany dice estar "muy mal. Jamás me había sentido así, un vacío no lo puedo creer la tengo desde que era bebé", y se refiere a su mascota, "siempre estaba con nosotros".

"Ya llevo una semana sin energía eléctrica, no cocinamos, todo es en la calle. Lo que los vecinos nos traen es una situación complicada para mi y mis dos hijos", explica la mujer.

Monsalve se quedó en este apartamento luego que un amigo le diera refugio temporal, su amigo se mudó y ella asegura que no encuentra ningún apartamento módico en el área y aunque ha intentado hablar con los dueños para pagar la renta, los propietarios han llevado el caso a la corte.

"He buscado por todas partes y no nos ha sido posible. Le dije que me dejara acá y me dijo que no, que él le rentaba a quien le daba la gana, que no me iba a dejar", rememora la mujer, quien agrega: "mi mayor temor es estar desamparada en la calle con mis dos hijos".

Esta madre dice que los minutos se van lentos mientras espera la orden de desalojo, en medio del drama humano que está viviendo con la crisis emocional que está pasando su hija.

"Si el dueño de esta propiedad me está viendo o el señor que me renta, no quiero estar en la calle tengo el dinero para pagarle, no se a donde ir" reitera.

Tratamos de comunicarnos con el dueño de estos apartamentos, pero hasta ahora no nos han respondido, si usted reconoce a esta mascota de servicio por favor comuníquese con las autoridades de Hialeah.