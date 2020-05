Madre hondureña indocumentada desesperada

Entre lágrimas de angustia está madre hondureña dice estar desesperada por falta de alimentos.

“Y llevamos un mes de estar viniendo a ver si nos dan y nos dicen que sin carros no nos dan nada”, dice la madre hondureña.

Y es que desde que empezó la pandemia del COVID 19 no ha podido trabajar en su oficio de limpiar casas y no recibe ayuda por ser indocumentada.

“Yo trabajo en limpieza de casa, mi esposo en construcción todo está parado, donde vamos nos niegan todo como que no fuéramos humanos sentimos la discriminación”, dice. “Yo ando aquí por mis hijos uno puede aguantar, pero los niños no. Que hagan una línea para los que no tenemos carros”.

Desde su humilde hogar hace una petición: “les pido a las personas que escuchen este mensaje que si nos pueden ayudar. Yo no estoy pensando en la enfermedad estoy pensando en la alimentación de mis hijos porque uno como padre piensa en sus hijos en que coman algo”, dice

Su clamor fue respondido por varios televidentes.

Manuel Rodríguez, televidente que ayudará a madre indocumentada: “me tocó y quiero que sepa que mi esposa la llevará a Wallmart para comprar lo que necesite”.

Isabel Sánchez, una televidente que ayudará a madre indocumentada, dice que “Me impacto mucho ver eso y quisiera ayudarle con unas compras”.