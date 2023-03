Madre habla con sus hijas, que están en centro de detención para menores tras llegar con parole humanitario

Por primera vez hoy vio a sus hijas a través de una video llamada después que el pasado viernes llegaran al Aeropuerto Internacional de Miami con parole humanitario y no se las entregaran a su tía y patrocinadora, que entonces nos dijo: “son 9 años que llevo sin verlas y ellas están sufriendo ahí”.

Elvia Guadalupe González Soto, la madre, dice desde Venezuela: “el funcionario de inmigración cuando ellas le presentan el papel el documento que nosotros pedimos en el tribunal le dice que eso no es una tutoría legal es solamente autorización de acompañamiento y de mi hermana responsabilidad allá pero no legal”.

Por ese motivo, desde el viernes, sus dos hijas permanecen en un centro de detención de menores con otros niños.

“En el centro donde están ellas hay otros niños que hablan español, pero no saben por qué están ahí. Ellas en el mismo vuelo venían con dos niños, uno de 9 y otro de 14 años, cómo apruebas que ingresen los hijos y no los padres”

Avelino Gonzalez, abogado de inmigración, dice: “esto te demuestra que el programa no está funcionando, es tan fallido que permite que todo el mundo llegue hasta la última instancia y en la última instancia se puede romper. No hay nadie vigilando durante las etapas. Todo porque nadie está mirando que durante el camino las niñas no podrán venir con la madre”.

“Tenía que llegar con ellas al aeropuerto. ¿No era suficiente si estuviera aquí? Así me dijeron, igualito las llevaban al centro de reunificación familiar y ahí yo como mamá podía retirarlas”, dice.

Esta madre este fin de semana ya llenó junto a su esposo su solicitud de parole y pidió proceso expedito para que por sus hijas estar detenidas le aceleren el proceso y le permitan llegar más rápido aquí a Estados Unidos para sacarla de ese centro de detención en West Palm Beach.