Madre es estafada con renta fraudulenta

Hoy hubiera sido un día de descanso para Sonia Urrutia, víctima de estafa, pero tuvo que trabajar.

“Estoy trabajando siete días a la semana para ganarme algo, para poder yo tener algo para ir a rentarme por lo menos un apartamento”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La madre de cinco hijos, tres de ellos con necesidades especiales, se ha visto obligada a trabajar más y hasta de abrir una cuenta de ayuda familiar, tras perder 14,700 dólares. Sus ahorros, que incluían pago y depositó de una casa en Hialeah. Una supuesta propiedad en renta que aparecía en el sitio web de anuncios clasificados “Craiglist”.

“Yo busqué quien era la persona y al buscar quien era la persona vi que todo daba con ese nombre”.

Todo parecía correcto, pero al parecer “se hizo contrato por email. Todo fue por teléfono. Fueron emails bien profesionales”.

Urrutia envió el dinero banco a banco. Pero nunca pensó que “era una estafa”.

“Me sentí cómoda en hacer esa transacción. Porque en si también estaba desesperada, por mis hijos de buscarles un hogar”.

Pero cuando familiares de la mujer visitaron el inmueble, descubrieron la estafa: “mi hermana fue al señor y el señor dijo yo soy el dueño de la propiedad yo no he puesto la propiedad a la renta y yo no he hecho ningún contrato con ninguna persona”.

Un esquema de fraude que, según Stephanie Cruz, abogada de bienes raíces, se repite, y clientes desesperados buscan ayuda.

Es por eso que, ante la habilidad de los estafadores, recomienda trabajar con un agente inmobiliario.

La abogada nos dijo que muchas personas desconocen que el gasto de contratar a una persona especializada corre por el propietario del inmueble y no por quien la renta.

En el departamento policial de Hialeah nos dijeron que investigan el caso.