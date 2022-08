Madre es desalojada luego que su renta subiera el doble

Ciertamente los desalojos son una situación que estamos viendo más a menudo en los últimos meses con los elevados costos de la renta. Hoy una madre dice que ya no hay vuelta atrás con su desalojo y a esta hora aún no sabe a donde irá.

Anna Cabrera cuenta que le dijeron “que no era nada personal pero que tenía que subirme la renta de la propiedad a 3 mil dólares, de 1500 a 3,000. El doble así”.



Esta madre recibió ese mensaje el pasado mes de mayo, tras 3 años de vivir en una casa del suroeste de Miami, en la que dice que el propietario aumentó la renta el doble. Algo que -según ella-, no podía pagar.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Anna Cabrera precisa que su rentador dijo “no rotundamente a aceptar el programa de asistencia”.



Anna vive con su hijo de 12 años y al verse en esta situación afirma que pidió ayuda al condado pero el dueño de la residencia no aceptó esos fondos porque quería firmar un contrató de 12 meses y el programa de asistencia solo cubría 3.



“El primer aviso fue los tres días de noticia que te dan después que no pagas la renta”, rememora Cabrera, quien se refiere a un aviso de desalojó que rebició el mes de junio.

Según esta madre, precisamente en esos momentos se contagió con COVID-19 y se quedó sin trabajo, también sin poder cubrir el costo del alquiler que le pedían para elm es de julio.



“El final notice y si son 24 horas después de la tarde del día de hoy … literalmente estoy desalojada”, dice Cabrera desesperada, quien ya casi se queda sin opciones y por ahora solo ha decidido empacar sin saber a donde ir.



“Realmente es angustioso que de un día pa’ otro te saquen así de la casa sin nadie que te ayude, nadie que te escuche, nadie que pueda interceder, no es porque yo estoy viajando, es porque he estado enferma desde mayo”.



Como Anna Cabrera hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de la fuerte inflación. Ella dice que hace solo meses, con dos trabajos no le alcanzaba y es que la realidad para esta familia ahora es más difícil y el mañana parece incierto.

“Tengo que ir a buscar un camión, el más grande del U-Haul y tratar de meter lo más que pueda … no se si dormiré en este camión o si iré a algún lado … no se…en este momento no se cual es el camino”, dice Cabrera angustiada.

Intentamos contactar al propietario de la casa y a su abogado pero no tuvimos éxito. También conversamos con el Homeless Trust de Miami Dade y se han puesto a disposición para asistir a esta familia con opciones de vivienda.