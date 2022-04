Madre e hija quedan heridas tras violento ataque de perros

Una madre y su hija de 5 años fueron atacadas por dos perros furiosos en un vecindario de Fort Lauderdale.

María Gámez, quien fue atacada por dos perros, dice:

“Si ellos me la quitaban me la iban a matar y yo no quería esa tragedia.”

El lunes sobre las 9:40 de la mañana María caminaba por la calle 13 del Suroeste de Fort Lauderdale. Dice que se dirigía hacia una tienda cuando dos Pitbulls salieron y agarraron violentamente a su hija.

“Yo le quité la niña a los perros, pero ellos lo que querían era comerse a la niña. Él la agarraba y más la levantaba, cuando no podían con ella me mordieron las piernas”.

Algunos vecinos al escuchar los gritos y ver lo que sucedía acudieron a ayudarlas. Uno de ellos se acercó con un palo y comenzó a golpear a los perros.

“El señor que me ayudó corrió con la niña, porque un perro lo siguió, porque le quería quitar a la niña seguramente. Entonces llegó otro señor y le dio al otro perro que me estaba mordiendo”.

María dice que se arrastró por media cuadra hasta donde estaba la pequeña con el vecino que la salvó. Ambas fueron transportadas al hospital de Broward.

Después de tanto sufrimiento, ahora la pequeña y su madre se recuperan en la casa de unas amigas.

María agradece a los vecinos que la ayudaron y hoy deja un mensaje a la comunidad.

Según el Departamento de Cuidado y Adopción de Animales del Condado de Broward, los dueños dijeron que los perros estaban sueltos en el jardín cuando ocurrió el incidente. Ambos perros fueron sacrificados.