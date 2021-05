Madre e hija arrestadas por presunta crueldad animal

Una madre y su hija adolescente fueron arrestadas por crueldad animal tras presuntamente dejar a su perro sin comida por varios días causándole daños irreversibles que provocaron su muerte.

El perrito llamado Bailey fue traído por las sospechosas a esta clínica de animales el pasado domingo, fue uno de los veterinarios quien, al ver el deplorable estado del animal, llamo a la policía.

La unidad contra la crueldad animal del condado Lee asumió este caso tras conocerse los perturbadores detalles. Según veterinarios, habría tomado al menos dos semanas para que el perro entrara a la etapa de inanición en la que llegó a la clínica. Además, tenía varias heridas.

Carmine Marceno, alguacil del condado Lee, dice:

“Desafortunadamente estas dos sospechosas literalmente descuidaron a su perro hasta el punto de morir de hambre, ni siquiera puedo imaginar el dolor de este perro y ahora tuvo que ser sacrificado”.

En cuanto a las heridas, las sospechosas dijeron que las habían causado otros perros. Pero las investigaciones detallan que no son consistentes con las peleas de perros. Además, las mujeres dijeron que no había otros animales en su vivienda, pero cuando las autoridades llegaron a la casa encontraron a dos perros, uno de ellos con signos de desnutrición. Se conoció, además, que otro canino había muerto el día anterior en condiciones similares a las de Bailey y fue enterrado al lado de la propiedad.

“Si no quieres un animal, no tienes que tener uno, pero si no tienes que cuidarlo y en este caso ellas no lo hicieron”, dijo Marceno.

Kay Celek, de 57 años, y su hija de 17, cuya identidad no revelamos por ser menor de edad fueron arrestadas bajo cargos de crueldad animal.

Y los dos perros rescatados están bajo custodia del servicio de animales del condado Lee.