Madre desesperada busca a su hija desaparecida

Madre pide ayuda a la comunidad para encontrar a su hija de 15 años desaparecida desde el sábado, cada minuto que pasa asegura que crece su angustia.

Lesbia Herrera, madre de niña desaparecida, dice que desde el pasado sábado 25 de marzo está sufriendo un calvario por la desaparición de su hija Allison Henríquez de 15 años.

“Es muy duro me meto al cuarto y me parece que no va regresar, le pido al que la tenga que me la devuelva es como un niño en su casa”

Y es que la mayor desesperación de esta madre es porque la adolescente tiene problemas de aprendizaje y además sufre de ataques de epilepsia.

“Si ella está viendo esto que regrese, que me la devuelvan, ella su mente tiene una discapacidad, su mente es como un niño, no capta, es un niño de dos tres años”.

Mike Vega, oficial de policía de Miami. Dice: “nos acabamos de enterar que tiene un problema médico si le pasa algo cuando está con otra persona esa persona también puede ser responsable”.

Según nos cuenta Herrera, ese sábado Henríquez estaba en las gradas de su casa ubicada en la 3045 del noroeste y la 21 court de Miami con una amiga y luego desapareció.

“Estamos investigando el caso, estamos viendo las fotos, sabemos que la niña está con una pistola, drogas, no estamos para arrestarla, estamos para ayudarla”, dice Vega. “Alguien le tomó una foto con una pistola apuntando al frente y con una persona mayor”, agrega.

Cualquiera con información puede llamar a la línea de alto al crimen Miami Dade 305-471-84-77.