Madre denuncia que su hija es víctima de violencia en escuela de Broward

La madre de una niña de 11 años dice que está pasando por la peor pesadilla de su vida, pues su hija tiene miedo de regresar a la escuela porque alega que ha sido víctima de bullying más de una vez y el último incidente fue violento. Asegura que la administración del plantel no actuó de manera apropiada y hoy hace la denuncia junto a su abogado.

La niña tiene sólo 11 años y visiblemente se nota que está pasando por un momento muy difícil. La madre de la menor dice qué solo quiere que su hija reciba una educación adecuada, pero desde lo ocurrido no quiere hablar de lo que ha pasado, no está durmiendo bien, y no quiere ir a la escuela pues tiene temor y al no conseguir respuestas, ahora tiene un abogado que junto a ella está haciendo una denuncia.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Valentina, prefiere no hablar de lo ocurrido el pasado 13 de octubre afuera de la escuela Margate Middle, pero esa noche en casa se lo contó a su madre Sesilia Vaca, quien precisa: "A ella la halan del pelo, la tiran para atrás, la golpean".

La madre de la menor dio imágenes de un celular aparentemente grabadas por un alumno, donde se muestra uno de los incidentes donde su hija fue golpeada.

"Horas antes de la agresión, la niña estaba en clase y entra al baño a cambiarse, allí fue cuando las niñas la rodearon y le echaron aerosol a los ojos", cuenta la madre de la menor.

"Ella salió corriendo de la escuela, en la parte de al frente de la escuela es cuando la agreden a ella. Y le dicen que no tiene que hablar ni decir nada porque le va a ir peor", sigue el relato de Sesilia Vaca, quien confiesa estar desesperada, pues dice que llegó a este país hace tres meses buscando una mejor vida, pero nunca se imaginó que su hija sería agredida.

"Cómo madre me encuentro destruida porque yo llegué a este país, dónde me han abierto las puertas demasiada gente. Yo la traje para un mejor futuro para ella", remarca la madre.

Valentina aún no habla inglés y su madre cuenta que ella ha sido acosada anteriormente pero no sabe porque. Ese día al recogerla en la escuela, la encontró en una silla de ruedas y al día siguiente le tomó fotos de los golpes en el cuerpo de la niña. Alega que reportó lo ocurrido a la escuela, pero no recibió respuestas, por lo que decidió hacer la denuncia junto a su abogado Thomas Cubit.

"La escuela no se hizo cargo de nada de lo que ocurrió, al ver el video yo llamé a la policía, la escuela me cerró las puertas para que me retirara y para que retirara a la niña", confiesa angustiada la madre.

"Estamos investigando a la junta escolar del condado de Broward y a la escuela en particular por violar los derechos civiles", dijo el abogado Cubit, quien al preguntarle si estarían demandando, dijo que lo consideran.

"Sería contra el Distrito Escolar de Broward y la escuela, por violación de derechos civiles. Ellos le han negado su oportunidad de un sueño, de tener acceso a la razón por la cual los inmigrantes vienen aquí", apuntó Cubit.

Por su parte, el distrito escolar de Broward respondió diciendo que la escuela Margate Middle toma en serio la seguridad de los estudiantes e inmediatamente tomamos medidas sobre el incidente del 13 de octubre. Y que iniciaron una pronta investigación al enterarse. El agresor fue identificado y recibió las consecuencias disciplinarias según el libro de código de conducta para estudiantes. El caso fue reportado a la policía de Margate.

"El distrito y la escuela no toleran ninguna forma de bullying. La administración de la escuela lanzó una segunda investigación para responder a las inquietudes sobre el incidente inicial y seguimos trabajando con las familias involucradas", explicaron.