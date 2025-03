Madre del niño cubano hospitalizado en Miami habla de diagnóstico erróneo

Con las esperanzas de vida para su hijo Damir Ortiz renovadas, Eliannis Ramírez habla en exclusiva sobre el diagnóstico médico emitido recientemente en el Hospital Nicklaus Children y aunque todavía no se conoce una posició oficial del equipo de especialistas ya le hicieron las pruebas al niño cubano y descartaron la Leucemia de Burkitt.

Todavía no han emitido el diagnóstico oficial pero los médicos en Miami ya descartaron que se trata de un tipo de cáncer en la sangre que podría afectar su cerebro y médula espinal causando complicaciones neurológicas.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Mi sueño es verlo aunque sea sentado en la cama de ese hospital", dice Ramírez, quien por ahora se alegra de que "es negativo para Leucemia de Burkitt".

Una noticia positiva en medio de la gravedad en la que se encuentra el menor de 10 años, quien llegó el miércoles 12 de marzo pasado procedente de Cuba, en una ambulancia aérea.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Miguel Angel Rono Sánchez, doctor cubano en neurociencia, no relacionado institucionalmente con el caso de Damir, sostiene que el diagnóstico emitido en la isla y por el cual el menor estuvo recibiendo tratamiento, atentaba contra su evolución y así lo confirma su madre.

"No se aplicaron los marcadores específicos para determinar esta enfermedad por tal motivo no es un diagnóstico erróneo, si no que es un falso diagnóstico", explica Rono.

La mamá del menor relata que en "dos ocasiones le hicieron una punción lumbar, una punción diagnóstica y una terapéutica, le sacaron líquido cefaloraquídeo y le entraron por su columna vertebral, quimioterapia".

Diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1, a las 6 meses de vida, la condición de Damir comenzó a deteriorase en octubre de 2024, hasta dejar de caminar y perder la visión.

"A mi nunca nadie me explicó por qué el niño no podía ver", explica la madre del pequeño, que ya lleva 5 días de atención médica en EEUU, pero aún su condición médica es crítica.

El niño "tiene una paraplegia, siente de la cintura para arriba, tiene relajación de esfinter, se hace caca y hubo que sondearlo", dice la madre, quien confiada en el progreso actual, culpa al sistema de salud cubano por el falso diagnóstico.

"Ellos desahuciaron a Damir, ellos lo dieron por muerto, todo pertenece a un mismo sistema, a un mal gobierno", apunta Ramírez.

Actualmente Damir combate una bacteria hospitalaria adquirida en Cuba. Su mamá dice que responde a los estímulos, ha pedido agua y hasta le ha tirado besos, pero médicamente su pronóstico sigue siendo reservado.