Madre de un niño con habilidades especiales asegura que la acusan injustamente

Una madre cuyo hijo tiene necesidades especiales dice que está tratando de encontrar la educación apropiada para él. Pero en ese proceso, ha enfrentado varios obstáculos, incluyendo una acusación de amenaza con bomba que la llevó a un arresto.

Sin duda una situación difícil para una madre que perdió su trabajo, se encuentra en medio de una mudanza porque la están desalojando, y necesita una escuela para su hijo con habilidades especiales.

Yudelca Pérez asegura que solo quiere estabilidad para su hijo, un menor de 16 años con habilidades especiales quien estudiaba en la escuela Pinecrest Preparatory Middle High hasta el fin del curso pasado.

“Todo lo que he hecho en este tiempo es implorar por una escuela para mi hijo”, remarca Pérez, quien dice que ha tratado de matricularlo en una escuela virtual y en ese proceso se presentó la semana pasada en una oficina del distrito escolar y al hablar de la escuela donde estudiaba dijo algo sobre la directora.

“Cuando llegó allí, la recepcionista me dice que me va a dar un número para que llame y digo que no necesito número porque ya me han dado demasiados números, y que yo necesitaba hablar con alguien. Y estas fueron mis palabras textuales: ‘que la directora me tiene a mi hijo oliendo como un bumb, como un desamparado.

Luego de esa reunión, Pérez fue arrestada en su domicilio bajo “cargos de hacer amenazas con una bomba o un dispositivo destructivo”, según dijo la jueza de corte de fianza el pasado 4 de octubre.

El reporte de la policía indica que en la cita con el distrito escolar, ella dijo frente a testigos lo siguiente: "si mi hijo se hace daño, yo voy a disparar y matar a la directora de la escuela y empleados de Pinecrest Preparatory", pero Pérez dice que no fue así.