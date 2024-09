Madre de pequeña que cayó de auto en movimiento, enfrenta cargos de abuso y negligencia infantil

La madre que protagonizó un dramaticó video que capturó el momento en el que agarró bruscamente a su hija de un año de una testigo que vio a la pequeña caer de un auto en movimiento en Hialeah, está tras las rejas y enfrenta cargos de abuso y negligencia infantil.

El extraño incidente ocurrió el jueves por la noche cuando la policía de Hialeah dijo que la niña, que era pasajera en el auto de su madre, Tasshay Mills, de 29 años, de alguna manera se cayó.

Una testigo preocupada "que observó a la niña sola, llorando y aparentemente herida, intervino de inmediato", dijo la policía.

La testigo comenzó a llamar a la policía, pero mientras estaba hablando por teléfono, la madre de la niña, regresó y "le quitó a la niña a la testigo por la fuerza y ​​se fue sin proporcionar más información", dijo la policía.

La pequeña fue reportada desaparecida luego del incidente.

La niña y Mills fueron finalmente encontrados más tarde el viernes en un lugar no especificado y la niña fue llevada al Nicklaus Children's Hospital. Se desconoce el estado de la niña.

Mills enfrenta cargos de abuso y negligencia infantil, ambos cargos suman un monto de $20,000.