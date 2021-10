Madre de niña con leucemia pide ayuda para tratamiento de su hija

Una niña de ocho años de edad viajó a este país en busca de una segunda opinión médica tras ser diagnosticada en Panamá con leucemia, pero la madre de la pequeña cuenta que al llegar aquí se dieron cuenta que la condición de su hija era aún más grave y además está enfrentado una serie de obstáculos que han dificultado acceder al tratamiento médico recomendado.

Allison se encuentra en el hospital de niños Holtz. Su mamá está desesperada, dice que un trasplante de médula ósea es lo único que podría salvar a su hija, pero es demasiado costoso.

La pequeña Allison de 8 años pide ayuda para tratar su condición. Llegó con su mamá el mes pasado en busca de una segunda opinión médica tras ser diagnosticada con leucemia. Pero mientras esperaban la cita médica en el hospital de niños Holtz la niña tuvo una recaída.

“Cuando llego aquí me entero de un mundo de cosas, desde el hecho que el diagnóstico no era el mismo, que mi niña esta complicada y que solo un trasplante de médula puede salvarle la vida”, dice la madre.

La señora esta agobiada. Lleva consigo a todas partes los documentos del diagnóstico en panamá. Y el de la biopsia que le hicieron aquí.

“Arroja que mi niña tiene un 94 por ciento de cáncer más bien le avanzó a un grado que ya no hay nada que hacer, solo un trasplante de médula es lo que la puede salvar”, dice.

Pero el procedimiento está fuera de su alcance, porque “el trasplante tiene un costo de 650 mil dólares obviamente es una suma que es impagable”.

“Yo ya perdí al papa de ella, falleció en un accidente de carro. Y yo no quiero perder a la niña”, dice Diana la madre.

Diana está sola con Allison aquí. La organización Children in Action ha colaborado con los gastos de hotel. Y están tratando de conseguir otros recursos.

Zoe Prieto, de Children in Action dice: “Si queremos ayudarla con lo que sea... Si es conseguirle ayuda de un medicaid, o mandarla para St. Jude. En este momento pueden ir a la página de ella que es allison cisneros méndez y hay una go fund me, que allí pueden donar, y no importa lo que donen. La señora Diana también está tratando de conseguir una visa para su mamá y su otra hija en panamá quien podría ser un donante para su hermanita.