Madre de balseros cubanos denuncia detención arbitraria en Bahamas

“Por eso es que mi familia está tan devastada porque queremos saber qué fue lo que pasó”, esa es la única petición de Midiala Vega, cuyos hijos están involucrados en un naufragio de migrantes en Bahamas.

Pero las preguntas de Vega quedan en silencio, el pasado primero de marzo, sus hijos Orelvis y Yuniel, y su sobrino Yanquiel, se subieron a la lancha que partió desde la costa de Villa Clara con al menos 22 cubanos en dirección a EEUU.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Hasta ahora lo que sabemos es que la lancha se partió y comenzó a entrarle agua…se tiró todo el mundo… fue muy rápido”.

Eso lo supo Vega por la única conversación telefónica que ha podido tener con su hijo sobreviviente, también fue rescatado su sobrino pero hasta hoy, nada se sabe de Orelvis.

“Mi hijo mayor tiene quemaduras en los muslos, en los brazos… es lo que no entendemos”, alega Vega.

Por su parte, “las autoridades cubanas han logrado establecer” que el 11 de marzo, el gobierno cubano aseguró tener en custodia a uno de los responsables de la operación de tráfico humano y confirmó haber recuperado la lancha siniestrada, registrada en Florida… nada más se conoce sobre el hecho.

¿Cómo murió mi hijo? ¿Dónde se quedó?, repite Vega como preguntas que le quitan el sueño mientras exige que Bahamas y Cuba le devuelvan el hijo que el mar le dejó.

“Yo no tengo vida… estoy loca por hablar con aquellos dos y no me dejan… mi hermana está sufriendo… mi hermana no duerme”.

Finalmente, Vega envía un mensaje a aquellos cubanos que hoy sopesan empeñar su vida para escapar de un país donde no encuentran futuro.“No se tiren al mar así… que vean el sufrimiento que tengo… miren lo que nos pasó a nosotros… mi familia está derrumbada… es lo único que les pido”.