Madre de 26 años muere durante cirugía estética en el sur de Florida

Una madre de 26 años se somete a una popular cirugía estética pero nunca sale de la anestesia. Telemundo 51 Investiga qué sucedió y por qué el estado está tomando acción contra el centro médico y el doctor que está a cargo del lugar.

La familia de una madre de 26 años que murió tras someterse a una popular cirugía plástica está pidiendo respuestas para esclarecer lo que sucedió. Como descubrió Myriam Masihy del equipo de Telemundo 51 Investiga, la mujer nunca salió de la anestesia y ahora el estado está tomando acción contra el centro médico y el doctor que está a cargo del lugar.

Jaynisha William era fotógrafa, madre de dos niños pequeños y la mejor amiga de su hermana.

"Era muy cariñosa y siempre sabía qué decir", cuenta su hermana, Kimia Spikes, quien la vio por última vez en octubre del año pasado cuando Jaynisha, mejor conocida como Jayla viajo del condado Hillsborough al centro de cirugía estética Best U Now en Plantation, para un aumento de senos y un levantamiento de glúteos con transferencia de grasa o BBL.

Su madre había viajado de California para estar a su lado. "Preguntaba a cada hora, cómo está mi hija y me decían que todo iba bien" dice Latoshia Leggett, madre de Jaylan, quien comenzó a preocuparse cuando pasaron las horas y su hija era la única paciente que no daban de alta. Entonces escuchó una sirena.

"Me dijeron tu hija falleció", cuenta Latoshia.

Según el médico forense alrededor de las 8 p.m., "el procedimiento terminó (...) pero ella nunca se despertó de la anestesia". Aunque la muerte fue calificada como indeterminada por el médico forense, el Departamento de Salud ha presentado quejas administrativas contra el centro de cirugía registrado como Serenity Capital Investments LLC, The Best U NOW y el Dr. John Edward Nees, el médico designado del centro de cirugía, alegando que permitieron que un médico que no era un anestesista calificado sedara a Jayla.

El Dr. Leopoldo Rodriguez, expresidente de la Asociación de Anestesiólogos de Florida dijo que "no es ilegal que médicos que no están entrenados para dar anestesia den sedación para ciertos tipos de procedimientos, pero esas personas no están calificadas para hacer cirugías grandes".

En el caso de Jayla, la Dra. Millicent Muir, una obstetra que actualmente no puede ejercer esa especialidad debido a una queja no relacionada fue quien suministró la anestesia. Si bien el centro tiene varios proveedores de anestesia registrados, ella no es uno de ellos, figura como "personal de recuperación", pero según la denuncia del estado, fue contratada para suministrarle anestesia a los pacientes.

El día que fuimos a Best U Now, la Dra. Muir estaba cerrando la oficina y no quiso hablar en cámara, pero me dijo que había tomado algunos cursos de anestesiología.

"Los cursos que dan para sedación son solamente para poder sedar un paciente con cierto nivel de inconciencia en una manera segura, pero eso en ninguna manera califica a nadie a ser un anestesiólogo" explica el Dr. Rodríguez.

Aunque no puede hablar del caso de Jayla en particular, el expresidente de la asociación de anestesiólogos de la Florida dice que ser anestesiólogo requiere una preparación de 12 años y el otro personal calificado para suministrar anestesia en estos casos también tiene mucha preparación.

"La ley exige que sea un anestesiólogo o un anestesista que esté calificado para proveer la anestesia".

El Departamento de Salud está solicitando que se le suspenda o revoque la licencia al centro de cirugía estética y que también se sancione al Dr. Nees. La familia de Jayla dice que nadie del centro los ha contactado mientras tratan de consolar a sus hijos de 5 y 2 años de edad.

"Es difícil, ellos no entienden y preguntan si pueden ir al cielo a ver a su mamá", cuenta Latoshia.

Ni los dueños del centro médico, ni el Dr. Nees respondieron nuestras llamadas y correos pidiendo comentario. La Dra. Muir me dijo que nos daría una entrevista más tarde, pero nos dio un numero equivocado.